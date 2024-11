Traktorom na protest, a zatim fekalijama na Gradsku kuću. Poljoprivrednik Đoko Ćurčić iz Titela bio je za volanom traktora kojim je dovezena cisterna sa fekalijama pred Gradsku kuću u Novom Sadu na velikom protestu koji je održan u utorak, povodom smrti 14 osoba na novosadskoj Železničkoj stanici. Dan kasnije, Ćurčić je priveden na informativni razgovor.

Novinar „Vremena“ pokušao je da kontaktira Ćurčića već u sredu. Međutim, u trenutku poziva, na adresi ovog poljoprivrednika bili su pripadnici policije. On je zatim priveden, a za „Vreme“ govori o epilogu tog razgovora.

„Pušten sam nakon tri sata. Oko četiri sata su me priveli. Razlog je bio informativni razgovor u svojstvu građana. Nije se znalo šta će biti dalje, pošto Ministarstvo unutrašnjih poslova Titel nije znalo, njima je samo naređeno da me privedu. Inspektori iz Novog Sada su me ispitali u vezi sa tim što sam došao traktorom u Novi Sad, šta je bilo u cisterni… Ja sam dao izjavu. Oni su bili zaista prijatni i korektni“, kaže Ćurčić za „Vreme“.

Razlog trosatnog zadržavanja u policijskoj stanici jeste iščekivanje odluke javnog tužioca. Ona je, naposletku, za Ćurčića bila povoljna.

„Čekao se odgovor javnog tužioca nakon moje izjave. Posle tri sata je inspektor, nakon nekoliko razgovora sa javnim tužiocom, došao i rekao da sam slobodan“, kaže poljoprivrednik.

„Iznenađujuća odluka“

On objašnjava da su i on, a i njegov advokat, iznenađeni odlukom tužilaštva.

Ipak, kako kaže za „Vreme“, krivicu bi trebalo da snose huligani koji su naknadno došli i razbijali Gradsku kuću – za koje tvrdi da su pripadnici navijačkih grupa, koji su to radili za novčanu nadoknadu.

„Ostali građani i opozicija su se odmah odvojili od huligana. Ja sam sat i po vremena pre nego što se sve to dešavalo otišao da izvezem traktor iz grada“, kaže Ćurčić.

Ideja organizacije protesta

On je, u ranijoj izjavi za „Danas“, otkrio da je cisterna sa fekalijama bila simboličan akt.

„Razlog je bio, pre svega, to što su poljoprivrednici frustrirani, ali razloga je mnogo – sam odnos prema poljoprivrednicima, posebno u poslednjih 12 godina i uopšte ponašanje aktuelne vlasti prema građanima i ovo što nam se desilo u Novom Sadu. Svake godine nam se dešavaju neke tragedije i mi kao obični građani to više ne možemo da trpimo“, naglasio je on.

Za „Vreme“ objašnjava da je sam performans sa cisternom ideja organizatora protesta.

„To je bila ideja celokupne organizacije. Mi imamo grupu građana na lokalnom nivou u Titelu, pa sam ja u kontaktu sa svim grupama građana u Vojvodini. Imamo neku saradnju, podržavamo se i pomažemo“, kaže on.

On dodaje da mu je zasmetala reakcija vlasti na nesreću u Novom Sadu.

„Nažalost, tragedija je što nas vlast deli na različite delove Srbije, i što je Beograd tu centar. Razdvajaju sever Srbije i jug Srbije. Nije mi jasno da budu tri dana žalosti u Vojvodini, a jedan u ostatku Srbije. To je žalost i tragedija za celu naciju, ne ponovila se nikad“, zaključuje Ćurčić.