Posle svih vrelih dana stiglo je osveženje. Nevreme je juče sa zapada stiglo u Srbiju. Posle podne je bilo i jakih udara vetra, padala su stabla, semafori, bilo je kiše i grada i to najpre u Sremu i Bačkoj, a kasnije i u Banatu. I danas na snazi je narandžasti meteo-alarm.

Korisnicima mobilnih telefona jutros je sigla SMS poruka upozorenja Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) na rizik od oluje s kišom, gradom i snažnim naletima vetra.

Iz MUP preporučuju građanima da prate informacije nadležnih organa na upozorenje.mup.gov.rs.

Međutim, nisu svi korisnici dobili ovu poruku.

Mihajlović: Prodor hladnog vazduha sa zapada

Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda rekao je za RTS da posle vrelih dana imali smo prodor hladnog vazduha sa zapada, pre svega vlažnog, nestabilnog, koji je najpre Bačkoj, a zatim Sremu, u delovima Banata, doneo nevreme, obilne padavine, izuzetno jak vetar na momente, olujni vetar i sve ono što dolazi kada imamo prodor vlažnog, nestabilnog vazduha na toplu vazdušnu masu.

„Od strane Hidrometeorološkog zavoda izdato je narandžasto upozorenje, a izdavana su u toku jučerašnjeg dana i hitna upozorenja za sve ove nepogode, tako da je bio na neki način pojačan monitoring svih vremenskih pojava. Poruka građanima je da u ovakvim situacijama prate vremensku prognozu i upozorenja i savete kako da se ponašamo u ovim situacijama“, istakao je Mihajlović.

Prema njegovim rečima, ovaj kraj vrelih dana, dolazi postepeno, zahvatiće pre svega zapad i sever zemlje, u kasnim satima zahvatiće i centralne delove, dok bi istočni i jugoistočni delovi i dalje bili pod uticajem tople vazdušne mase i imamo crveno upozorenje na visoke temperature.

Napomenuo je da se od sutra očekuje svežije vreme i do 15 pa i 20 stepeni u nekim krajevima.

Nevreme u Novom Sadu

Nevreme, praćeno jakim pljuskom i snažnim udarima vetra, pogodilo je Novi Sad oko 13 časova.

Pojedine delove grada zahvatio je i krupan grad.

Kakvo vreme očekuje Beograđane

Govoreći o vremenu u Beogradu i da li se očekuje nevreme, Mihajlović kaže da postoje uslovi i da treba pratiti informacije, a da se hitna upozorenja na ovakve pojave izdaju do sat unapred.

„Što se tiče ove nedelje, da kažemo i ovog vrelog perioda, ovo je definitivno kraj, s obzirom na to da bi sutra maksimalna temperatura bila svega 20 do 25 stepeni, zatim se očekuje postepena stabilizacija u četvrtak i petak. Maksimalna temperatura do 30, ali već za vikend možemo očekivati ponovo toplo vreme“, naveo je Mihajlović.

Na pitanje da li se očekuju superćelijske oluje, kaže da više mediji insistiraju na toj temi kada imamo izuzetno toplo vreme i prodor hladnog vazduha, nestabilnog, vlažnog, pa postoje uslovi za formiranje ekstremnih pojava.

„Ovakvi procesi se prognoziraju nekih sat do dva unapred i u tom smislu se izdaju hitna upozorenja, pa i u slučaju potrebe SMS poruke, s obzirom na to da je Hidrometeorološki zavod deo i tog sistema“, rekao je.

Jako nevreme u Splitu – brod potonuo nakon sudara

Snažno nevreme praćeno obilnom kišom, jakim vetrom i gradom jutros je zahvatilo delove Splita, trajalo je kratko, ali bi moglo imati velike posledice.

Trajekt „Petar Hektorović“ je u splitskoj luci, usled jakog nevremena i vetra, udario u dva broda, od kojih je jedan potonuo.

Kako je Tportalu potvrdio Vice Mihanović, u luci je došlo do sudara trajekta s druga dva plovila.

Na splitskim ulicama čuju se zvukovi hitnih službi, Splićani masovno zovu za pomoć.

Mnoge ulice su blokirane, za sada nema informacija o eventualno povređenim osobama.

Izvor: RTS / Tanjug