U Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić“ u Beogradu, preciznije u vodovodnom sistemu ove bolnice, otkrivena je bakterija legionela, koja može da izazove ozbiljno zapaljenje pluća, piše Dunja Marić za Novu ekonomiju.

Od 8. jula, sprovodiće se dezinfekcija cevi, zbog čega će bolnica periodično biti bez vode za upotrebu, a posledično ni mnoge laboratorijske analize neophodne pacijentima neće moći da budu obavljene.

Pre nekoliko nedelja, 13. i 14. juna, na Institutu za majku i dete sprovedeno je kontrolno uzorkovanje vode, a Gradski zavod za javno zdravlje dao je stručno mišljenje kojim je potvrđena kontaminacija vode. Sanitarna inspektorka izdala je rešenje o hitnom sprovođenju hemijske dezinfekcije, navodi se u dokumentu u koji je Nova ekonomija imala uvid.

Prema saznanjima Nove ekonomije, u vodi je pronađena bakterija legionela. Ova bakterija može da izazove legionarsku bolest, infekciju koja se manifestuje teškom upalom pluća. Iako ove bakterije žive u vodi, bolest se ne prenosi konzumiranjem vode za piće, već bakterija mora da dospe u respiratorni sistem – dakle udisanjem.

Za sprovođenje dezinfekcije zadužen je Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, koji će obezbediti sredstvo za dezinfekciju.

Kako se navodi u dokumentu koji je prosleđen rukovodiocima, načelnicima i glavnim sestrama svih službi, dezinfekcija će obuhvatiti dva bojlerska sistema – jedan koji snabdeva deo Instituta od suterena do sedmog sprata i drugi koji pokriva deo od osmog do 13. sprata, kao i roditeljsku kuću i lekarske apartmane.

Postupak dezinfekcije

Sam postupak dezinfekcije se sprovodi tako što se prvo vrši priprema sistema. Tokom pripreme, ceo sistem se prazni, potom puni dezinfekcionim sredstvom i zagreva do temperature od 60 stepeni. Dezinfekciono sredstvo treba da stoji u sistemu oko šest sati, po potrebi i duže, a na kraju se ispira. Tokom sprovođenja postupka, na odeljenjima neće biti vode.

Kako se navodi u dokumentu koji je 25. juna potpisao direktor Instituta Vladislav Vukomanović, potrebno je da tehnička služba kontaktira vodovod kako bi obezbedili cisternu sa vodom za piće i ličnu higijenu.

U drugom dokumentu, koji je svojevrsni plan rada za dane tokom koje će se obavljati dezinfekcija, navodi se i kada tačno neće biti vode. U utorak, 8. jula, do 20 časova, dozvoljeno je korišćenje samo hladne vode. Od 20 časova, pa sve do osam sati ujutru narednog dana (sreda, 9. jul), na snazi će biti potpuna zabrana korišćenja vode na odeljenjima od drugog do sedmog sprata. Konačno, od osam sati ujutru, pa do sutradan (četvrtak, 10. jul) u 20 sati, voda može regularno da se koristi na čitavom Institutu. Ipak, ponovna zabrana korišćenja vode stupa na snagu u četvrtak u 20 sati i traje sve do petka, do osam časova ujutru.

Zaposleni su upozoreni da ukoliko tokom postupka primete da voda teče na česmama ili tuševima, ne smeju da zatvore ventile, jer to može da ugrozi proces dezinfekcije.

Prema rečima izvora Nove ekonomije, pacijenti nisu obavešteni o pojavi bakterija u vodi.

Obustavljaju se laboratorijske analize

Tokom trajanja postupka dezinfekcije, određene laboratorijske usluge biće privremeno obustavljene.

Kako se vidi u dokumentu koji je okačen na oglasnoj tabli u Institutu, od 8. jula u 10 do 9. jula u osam časova, kao i od 10. jula u 20 do 11. jula u osam sati ujutru, dostupne će biti samo osnovne analize – krvna slika, urin, kapilarna glikemija i gasne analize. Potpuna laboratorijska dijagnostika biće vraćena nakon potvrde hemijske ispravnosti vode.

Kako saznaje Nova ekonomija, Institut je u prethodnim danima već sprovodio dezinfekciju, ali bez zatvaranja vode, „sem što je bilo zabranjeno tuširanje“, kako navodi izvor Nove ekonomije.

Nova ekonomija želela je od Instituta da sazna koje su sve mere sprovedene od polovine juna, kada je prisustvo bakterija otkriveno, pa do danas, imajući u vidu da je posle tri nedelje od uzorkovanja legionela i dalje prisutna u vodovodnom sistemu bolnice. Odgovor na ovo, kao ni na druga pitanja koja smo im uputili, nisu dobili.