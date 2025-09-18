Goran Vesić

Korupcija

18.септембар 2025. M.S.

KRIK: Vesić još nije saslušan u slučaju nadstrešnica

Finansijska istraga protiv bivših ministara Tomislava Momirovića, Gorana Vesića i još 12 osoba zbog sumnje da su oštetili državni budžet za 115 miliona dolara prilikom rekonstrukcije pruge Novi Sad-Kelebija stoji u mestu jer Vesić nije saslušan pošto je u bolnici