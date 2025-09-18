ANEM podseća da je visoki funkcioner SNS-a Siniša Vučinić 2009. godine bio uhapšen, jer je pretio smrću novinaru „Vremena“ Milošu Vasiću i predsedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je ugrožavanje bezbednosti studenta i aktiviste Pavla Cicvarića, reagujući na uznemiravajuću najavu njegovog ubistva koju je izneo visoki funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na televiziji Informer.

Cicvarić je najavio da će uskoro najverovatnije preduzeti pravne korake protiv Vučinića.

Vučinić se izvinio zbog izjave, ali Cicvarić na to odgovara:

„Šta mi znači izvinjenje? Nije on slučajno to pomenuo. Taj čovek je nekoliko puta to izgovorio i potvrdio“, izjavio je Cicvarić FoNetu.

Cicvarić je podsetio da to Vučiniću „nije prvi put“.

„Kad ne smeju najviši državni funkcioneri nešto da kažu, oni uzimaju ove koji su na nižim položajima i oni predstavljaju njihova usta i reči“, naveo je Cicvarić.

Vučinić je saopštio danas da je njegova izjava o najavi ubistva Cicvarića istrgnuta iz konteksta, te da je njega naveo hipotetički, jer je poznat u javnosti, a uputio je tim povodom izvinjenje tom studentu, njegovoj porodici i celokupnoj javnosti.

„Činjenica je, međutim, da blokaderi gube podršku i da očajnički traže način da izvedu narod na ulice, to jest da omasove proteste i nastave sa izazivanjem nasilja i haosa“, ponovio je Vučinić.

Policija izvrši bezbednosnu procenu Cicvarića

Iako se Vučinić nakon izjave izvinio i rekao da je pomenuo Cicvarića samo hipotetički, ANEM ističe dato ne opravdava javno izgovorenu reč i nedopustivo je pominjanje imena i targetiranje u ovakvom kontekstu.

„Najavljivanje ubistava, pored uznemiravanja onih čije se ime spominje, porodice i okruženja, predstavlja i zastrašujuće targetiranje sa mogućim drastičnim posledicama. Zbog toga je neophodno da tužilaštvo i policija saslušaju Vučinića i da ga sudski procesuiraju zbog širenja dezinformacija i ugrožavanja bezbednosti“, rekao je predsednik Upravnog odbora ANEM Veran Matić.

Prema njegovim rečima, neophodno je i da policija izvrši bezbednosnu procenu Cicvarića, jer sigurno nije slučajno izabran upravo on da bude meta.

Podseća se da je Vučinić nekažnjeno već širio lažne vesti, uz govor mržnje i diskreditacije, te da je pre 19 godina u tabloidu Kurir tvrdio da se priprema ubistvo tri aktivistkinje iz nevladinog sektora Nataše Kandić, Sonje Biserko i Biljane Kovačević Vučo.

„Tvrdnjama Vučinića, inače poznatog i kao čoveka koji je koristio oružje da bi sprečio hapšenje Slobodana Miloševića i koji je naoružan dolazio u B92 nezadovoljan političkim stavovima nekih gostiju, Kurir je tada posvetio celu stranu“, podsetio je ANEM.

Vučinić i ranije pretio smrću

U saopštenju ANEM dodaje da je Vučinić 2009. godine bio uhapšen, jer je pretio smrću novinaru „Vremena“ Milošu Vasiću i predsedniku Socijaldemokratske unije Žarku Koraću.

Te godine redakcijama „Glasa srpskog“ iz Banjaluke i „Vremena“ stigli su telegrami sa „izrazima saučešća“ zbog „smrti vašeg novinara Miloša Vasića“, a Vučinić je potpisao i pismo u kom navodi da će se potruditi da „svojim kapacitetom doprinese da i Vasić i Korać uskoro prave društvo njihovom miljeniku Zoranu Đinđiću“.

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija apeluje da mediji ne pozivaju goste koji su već poznati po širenju govora mržnje i javnom targetiranju ličnosti, a da u slučajevima programa uživo ne dozvole lansiranje dezinformacija i govora koji mogu da ugroze bilo čiju bezbednost, opomenu goste i na taj način se ograde od skandaloznih izjava.

BOŠ: Institucije da reaguju bez odlaganja

Beogradska otvorena škola (BOŠ) osudila je javno izrečenu najavu ubistva studenta Pavla Cicvarića, navodeći da su institucije Srbije dužne da pokažu odlučnost i deluju bez ikakvog daljeg odlaganja.

BOŠ ističe da udar na osnovna ljudska prava poput prava na život, slobodu i ličnu bezbednost nije samo brutalni napad na jednog pojedinca već na društvo u celosti, jer otvara vrata atmosferi nasilja i straha

„Zahtevamo da se odmah sprovede istraga i da visoki predstavnik vladajuće stranke koji je javno najavio ubistvo snosi posledice u skladu sa zakonom. Svako tolerisanje javnih izjava ovakve vrste doprinosi urušavanju osnovnih sloboda i širenju panike u društvu“, ističe BOŠ.

Zahteva se i hitna i adekvatna reakcija Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva u cilju zaštite građana, i da se Cicvariću obezbedi adekvatna zaštita, dok se ceo slučaj ne istraži.

„Ovakve situacije ukazuju na neophodnost postajanja Regulatornog tela za elektronske medije i njegovog funkcionisanja u skladu sa zakonom i uspostavljenim nadležnostima ovog tela. Njihovo delovanje po ovom pitanju doprinelo bi sprečavanju urušavanja javne bezbednosti, kao i brutalnom kršenju novinarske etike. Javno iznošenje ovako opasnih navoda, bez ikakve reakcije ili osude nadležnih, predstavlja težak poraz za informisanje i novinarstvo u Srbiji“, dodaje se u saopštenju.

