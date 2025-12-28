Ćacilend

28.decembar 2025.

Vučićev Božićni Ćacilend: „Ne možete unutra, niste naši”

Veoma neprijatni mladi ljudi zabranjuju pristup i građanima i novinarima. Pred ogradom Ćacilenda stoje dvojica mladih policajaca i kažu da ne znaju kako da dobijemo akreditacije za skup koji se priprema iza ograde, a ništa ne znaju ni u obližnjoj policijskoj stanici