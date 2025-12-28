Na skoro 500 štandova širom Srbije građani su od jutros potpisivali zahtev za raspisivanje izbora u akciji „Raspiši pobedu“ koju su organizovali studenti u blokadi

Pod sloganom „Raspiši pobedu“ studenti u blokadi danas su širom Srbije, u više od sto opština i gradova, na skoro 500 štandova, organizovali akciju prikupljanja potpisa – kako bi proverili koliko građana podržava njihovu borbu, zahtev za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora i bolje se povezali sa njima.

Produžen termin za potpisivanje

Na mnogim mestima su doštampavani listići.

Prema rečima studenata biće potrebno nekoliko dana da se prebroje listići u svim gradovima.

U Nišu je prikupljeno više od 17.000 potpisa.

Od grada do grada

Kako javlja dopisnik FoNeta, akcija potpisivanja podrške zahtevu studenata u Kragujevcu je organizovana na sedam punktova, a uprkos hladnom i vetrovitom vremenu, odziv građana je je već u jutarnjim satima bio veliki.

Građani Zaječara takođe na nekoliko lokacija potpisivali podršku studentskom zahtevu, a za večeras su najavili i protest ispred zgrade opštine.

Na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva, gde je i novogodišnji bazar, najveća je frekvencija ljudi.

I u Nišu se studentskoj akciji odazvao veliki broj građana, a improvizovani štandovi postavljeni su na Palilulskoj rampi, u Parku Svetog Save, Trgu Pavla Stojkovića, Somborskom bulevaru i u parku ispred Skupštine Niša.

U centru Sremske Kamenice održan je „Sremački“ bazar, čiji je cilj okupljanje građana u prazničnom duhu, ali i pružanje konkretne podrške studentima kroz prikupljanje potpisa, kao i organizovanje humanitarnih aktivnosti namenjenih deci, uključujući prikupljanje donacija i poklona za najmlađe.

Meštani banatskog sela Omoljica u blizini Pančeva od ranog jutra su se pridružili akciji studenata i na štandu potpisivali zahteve za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora.

U Čačku i Gornjem Milanovcu studenti su na oko 15 punktova jutros počeli prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Pored gradskih lokacija potpisi su prikupljani i u okolnim selima – u Mrčajevcima i Slatini kod Čačka i u Nevadama, Pranjanima i na Rudniku kod Gornjeg Milanovca.

