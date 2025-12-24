Osujećen je plan predsednika SAD Donalda Trumpa da pripadnici Nacionalne garde obezbeđuju federalne službenike tokom deportacija migranata u Ilinoisu. Vrhovni sud to mu je zabranio

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbio je zahtev predsednika Donalda Trampa da rasporedi pripadnike Nacionalne garde u saveznoj državi Ilinois radi zaštite federalnih službenika koji sprovode njegovu politiku masovnih deportacija.

Sudije su navele da savezni zakon zabranjuje korišćenje vojske za sprovođenje zakona unutar zemlje, kao i da se zakon na koji se Trampova administracija pozvala odnosi samo na situacije u kojima redovne oružane snage nisu dovoljne za održavanje reda.

„U ovoj preliminarnoj fazi, Vlada nije uspela da identifikuje izvor ovlašćenja koji bi omogućio vojsci da sprovodi zakone u Ilinoisu“, navodi se u odluci objavljenoj više od dva meseca nakon što je administracija zatražila hitnu intervenciju suda.

Protiv odluke su glasali konzervativni sudije Klarens Tomas, Semjuel Alito i Nil Gorsuh, dok je Bret Kavanah glasao za odbijanje zahteva, ali se nije pridružio obrazloženju većine.

Značajan pravni poraz za Trampa

Odlukom je odbijen pokušaj administracije da ukine naloge nižih sudova koji su zaustavili plan da se 500 pripadnika Nacionalne garde iz Ilinoisa i Teksasa angažuje kao odgovor na proteste i nemire ispred objekta Imigracione i carinske službe (ICE) u predgrađu Čikaga.

Iako presuda nije konačna odluka o ustavnosti ovakvog angažovanja, ona predstavlja značajan pravni poraz za Trampa, koji je u prvih godinu dana drugog mandata ostvario niz pobeda pred Vrhovnim sudom, posebno u hitnim postupcima.

Demokratski guverneri i državni tužioci Ilinoisa, Kalifornije i Oregona ocenili su odluku kao važnu zaštitu ustavnih ograničenja predsedničke vlasti. Guverner Ilinoisa JB Pritzker izjavio je da je reč o „velikoj pobedi za Ilinois i američku demokratiju“.

Iz Bele kuće je poručeno da odluka neće uticati na sprovođenje politike masovnih deportacija, uz naglasak da će administracija nastaviti da „štiti federalno osoblje i sprovodi imigracione zakone“.

Izvor: Politiko

