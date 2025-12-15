Velenje je za samo desetak dana obnovilo oskrnavljeni spomenik Titu, a takođe izrađuje uredbu kojom će dodatno zaštiti sve spomenike u gradu, bez obzira kome su posvećeni

Nakon samo desetak dana od kako je jedan meštanin Velenja (Slovenija) odsekao glavu sa spomenika Titu, opština je obnovila taj bronzani spomenik.

Izrađen je u prirodnoj veličini, a njegov autor je Antun Augustinčić.

Počinilac je odmah inentifikovan, opština Velenje je podnela krivičnu prijavu protiv njega, a namerava da podnese i zahtev za naknadu štete.

Zaštiti sve spomenike

Istovremeno, opštinska uprava izrađuje uredbu koja će dodatno zaštititi sve spomenike u gradu, bez obzira na to kome su posvećeni.

Povodom skrnavljenja spomenika, lokalni odbor Pokreta za slobodu je tražio vanrednu sednicu. Međutim, gradonačelnik Peter Dermol je odbio njihov zahtev, rekavši da bi to samo produbilo podele i ponovo otvorilo ideološke rasprave o prošlosti.

Dermol smatra da opštinsko veće treba da usmeri energiju na odluke od značaja za sadašnjost i budućnost Velenja, a raspravu o Titu treba što pre okončati.

On je takođe odbio i da se javno izvini meštaninu koji je odsekao glavu sa Titovog spomenika zato što je rekao da je on „neuravnotežena osoba sa neuravnoteženom pozadinom“. Počinilac tvrdi da je to kleveta prema Krivičnom zakonu.

„Nemam nameru da se izvinjavam nikome, posebno ne onima koji zadiru u zajedničko nasleđe građana“, rekao je Dermol i naglasio da „nasleđe mora biti zaštićeno, jer dopuštanje takvih radnji može dovesti do skrnavljenja drugih važnih struktura. Kao gradonačelnik, uvek ću oštro osuđivati svaku takvu intervenciju“.

Osam godina zatvora

Meštanin (49) je odsečenu glavu Titovog spomenika sakrio u gepek automobila koji ima dve hrvatske registarske tablice.

Pronađen je na osnovu dojave građanina koji je primetio da muškarac utovaruje veliki metalni predmet u vozilo.

Počiniocu je zaprećena kazna do 8 godina zatvora.

On je priznao krivicu, a na društvenim mrežama je napisao da je oskrnavio Titov spomenik zato što se ne slaže sa „slavljenjem osoba koje u ljudima izazivaju strah i bol“.

Spomenik je otkriven 25. juna 1977. godine, povodom 40. godišnjice stupanja Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, osnivačkog kongresa Komunističke partije Slovenije, a lokaciju za postavljanje statue odabrao je sam autor.

Izvor: N1/ljubljanainfo

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.