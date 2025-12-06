U Velenju u Sloveniji muškarac je odsekao glavu bronzanog spomenika Titu i sakrio u gepek automobila sa dve hrvatske registarske tablice

Prema pisanju slovenačkog Dela, u Velenju je tokom noći između petka na subotu uklonjena glava sa bronzanog spomeniku jugoslovenskom predsedniku Titu.

Počinilac je pronađen, saopštila je opština Velenje, ali njegov identitet nije objavljen, a prenosi RTS.

Poznato je samo da je počninilac muškarac, da ima 40 godina, da je glavu Titovog spomenika sakrio u gepek automobila, i da automobil ima dve hrvatske registarske tablice.

Počinilac je pronađen na osnovu dojave građanina koji je primetio da muškarac utovaruje veliki metalni predmet u vozilo.

Kako se navodi, sanacija spomenika će biti obavljena što pre, prenosi Delo.

„Opština Velenje oštro osuđuje svaki takav čin i naglašava da u našem gradu nema mesta za vandalizam i napade na kulturnu i istorijsku baštinu“, navela je opština.

Spomenik Titu u prirodnoj veličini izradio je vajar Antun Augustinčić 1977. godine. Spomenik je otkriven 25. juna 1977. godine, povodom 40. godišnjice stupanja Tita na čelo Komunističke partije Jugoslavije, osnivačkog kongresa Komunističke partije Slovenije, a lokaciju za postavljanje statue odabrao je Antun Augustinčić.