Novi plan američkog predsednika Donalda Trampa predviđa okončanje rata u Gazi, demilitarizaciju, povratak talaca i obnovu kroz „Odbor za mir“ na čijem bi čelu bio sam Tramp

Bela kuća objavila je dugo najavljivani mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa za Pojas Gaze.

Prema predlogu, Izrael se obavezuje da neće okupirati niti anektirati Gazu, a cilj plana je stvaranje „deradikalizovane zone bez terora“ koja neće predstavljati pretnju svojim susedima.

Plan predviđa trenutno okončanje rata ukoliko obe strane prihvate predlog, uz povlačenje izraelskih snaga, oslobađanje talaca i sveobuhvatan proces obnove Gaze pod međunarodnim nadzorom.

Američki predsednik Donald Tramp je nakon završenog sastanka s Benjaminom Netanjahuom izjavio da bi ovaj sporazum trebalo da donese „večni mir na Bliskom istoku“. Netanjahu je već podržao plan, tako da se sada čeka odgovor Hamasa.

Bela kuća je objavila plan koji ima sledeće tačke, koje se minimalno razlikuju od onih nezvanično objavljenih za vikend:

– Gaza će biti deradikalizovana zona bez terora, koja neće predstavljati pretnju svojim susedima.

– Gaza će biti obnovljena u korist naroda Gaze, koji je već dovoljno patio.

– Ako obe strane pristanu na ovaj predlog, rat će odmah prestati. Izraelske snage će se povući na dogovorenu liniju kako bi se pripremile za oslobađanje talaca. Tokom tog perioda sve vojne operacije, uključujući vazdušne i artiljerijske napade, biće obustavljene, a linije fronta ostaju zamrznute dok se ne steknu uslovi za potpuno i postepeno povlačenje.

– U roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati ovaj sporazum, svi taoci, živi i mrtvi, biće vraćeni.

– Kada svi taoci budu oslobođeni, Izrael će pustiti 250 zatvorenika sa doživotnim kaznama, plus 1.700 Palestinaca iz Gaze koji su uhapšeni nakon 7. oktobra 2023. godine, uključujući sve žene i decu pritvorene u tom kontekstu. Za svakog izraelskog taoca čiji posmrtni ostaci budu vraćeni, Izrael će osloboditi posmrtne ostatke 15 Palestinaca iz Gaze.

– Nakon povratka svih talaca, članovi Hamasa koji se obavežu na miran suživot i predaju svoje oružje dobiće amnestiju. Članovima Hamasa koji žele da napuste Gazu biće omogućen siguran prolaz do zemalja koje ih žele primiti.

– Nakon prihvatanja ovog sporazuma, potpuna humanitarna pomoć odmah će ući u Pojas Gaze. Minimalne količine pomoći biće u skladu sa sporazumom od 19. januara 2025. godine o humanitarnoj pomoći, uključujući obnovu infrastrukture (voda, električna energija, kanalizacija), bolnica i pekara, te ulazak potrebne opreme za uklanjanje ruševina i otvaranje puteva.

– Distribucija i ulazak pomoći u Gazu odvijaće se bez mešanja dve strane, preko Ujedinjenih nacija i njihovih agencija, Crvenog polumeseca i drugih međunarodnih institucija koje nisu povezane ni sa jednom stranom. Otvaranje prelaza Rafa u oba smera odvijaće se prema istom mehanizmu dogovorenom sporazumom od 19. januara 2025. godine.

-Gaza će biti pod privremenom tranzicionom upravom tehničkog, apolitičnog palestinskog komiteta, zaduženog za svakodnevno funkcionisanje javnih službi i opština za ljude u Gazi. Ovaj komitet činiće kvalifikovani Palestinci i međunarodni eksperti, uz nadzor novog međunarodnog tranzicionog tela pod nazivom „Odbor za mir“, na čijem čelu će biti predsednik Donald Tramp, uz druge članove i šefove država koji će tek biti najavljeni, uključujući bivšeg premijera Tonija Blera. Ovo telo će upravljati finansiranjem obnove Gaze sve dok Palestinska samouprava ne završi svoj program reformi i ne bude u mogućnosti da sigurno i efikasno preuzme kontrolu nad Gazom.

– Trampov plan ekonomskog razvoja za obnovu i revitalizaciju Gaze biće kreiran kroz panel eksperata koji su učestvovali u stvaranju uspešnih modernih gradova na Bliskom istoku. Biće razmotreni mnogi međunarodni predlozi za investicije i razvoj, kako bi se privukle investicije koje će stvarati radna mesta i nadu za budućnost Gaze.

Biće uspostavljena posebna ekonomska zona sa povlašćenim carinskim i pristupnim stopama koje će biti dogovorene sa zemljama učesnicama.

– Niko neće biti prisiljen da napusti Gazu, a oni koji žele otići, moći će to učiniti i vratiti se kada žele. Ljudi će biti ohrabreni da ostanu i dobiju priliku da izgrade bolju Gazu.

– Hamas i druge frakcije obavezuju se da neće imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom – ni direktno, ni indirektno. Sva vojna, teroristička i ofanzivna infrastruktura, uključujući tunele i fabrike za proizvodnju oružja, biće uništena i neće biti obnovljena. Proces demilitarizacije Gaze odvijaće se pod nadzorom nezavisnih posmatrača, uz međunarodno finansiran program razoružanja, a sve će nadgledati nezavisni posmatrači.

– Regionalni partneri daće garancije da Hamas i druge frakcije poštuju svoje obaveze i da Nova Gaza neće predstavljati pretnju svojim susedima niti vlastitom stanovništvu.

– Sjedinjene Američke Države, u saradnji s arapskim i međunarodnim partnerima, razviće privremene Međunarodne stabilizacione snage (ISF) koje će odmah biti raspoređene u Gazi. ISF će obučavati i pružati podršku palestinskim policijskim snagama i sarađivati s Jordanom i Egiptom. Ove snage će dugoročno biti rešenje za unutrašnju sigurnost i raditi sa Izraelom i Egiptom na obezbeđivanju granica.

– Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu. Kako ISF bude uspostavljao kontrolu i stabilnost, izraelske odbrambene snage će se povlačiti u fazama, sve dok se potpuno ne povuku, osim bezbednosnog perimetra koji će ostati dok Gaza ne bude dovoljno zaštićena od ponovnih terorističkih pretnji.

– U slučaju da Hamas odgodi ili odbije ovaj predlog, odredbe plana, uključujući humanitarnu pomoć, biće sprovedene na područjima koja IDF preda ISF-u.

– Biće uspostavljen međureligijski dijalog zasnovan na vrednostima tolerancije i mirnog suživota, kako bi se promenile percepcije i narativi Palestinaca i Izraelaca.

– Kako obnova Gaze bude napredovala i kada se program reformi Palestinske samouprave bude sprovodio, mogli bi se stvoriti uslovi za kredibilan put ka palestinskom samoopredeljenju i državnosti.

-Sjedinjene Američke Države će uspostaviti dijalog između Izraela i Palestinaca kako bi se dogovorila politička perspektiva za miran i prosperitetan suživot.

Podsećamo, predsednik SAD Donald Tramp pojavio se u Beloj kući nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i izjavio da je „blizu postizanja mirovnog sporazuma za Bliski istok“.