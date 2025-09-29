Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu

Sastanak u Beloj kući

29.септембар 2025. N. M.

Tramp i Netanjahu: Sastanak za mir u Gazi

Donald Tramp je domaćin izreaelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu u Beloj kući. Najavio je da će se zalagati za mirovni predlog za Gazu nakon što je niz zapadnih lidera prihvatio palestinsku državnost