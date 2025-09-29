„Mi smo, u najmanju ruku, veoma, veoma blizu. Mislim da smo više nego veoma blizu“, rekao je predsednik SAD Donald Tramp nakon razgovora sa izraelskim premijerom Bendžaminom Netanjahuom

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je u ponedeljak nakon razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da je „blizu“ postizanje mira na Bliskom istoku.

„Mi smo, u najmanju ruku, veoma, veoma blizu. Mislim da smo više nego veoma blizu“, rekao je Tramp, preneo je CNN.

Njegova uvodna reč sugerisala je da nije postignut konačan sporazum o okončanju rata u Gazi, a kasnije je napomenuo da Hamas još treba da prihvati sporazum.

Tramp je ponedeljak opisao kao „veliki, veliki dan, prelep dan, potencijalno jedan od najvećih dana ikada u civilizaciji“.

Tramp se zahvalio Netanjahuu na „slaganju“ sa planom za mir u Gazi.

Međutim, Netanjahu se još nije oglasio i nije bilo odmah jasno da li je u potpunosti podržao američki predlog.

„Takođe želim da se zahvalim premijeru Netanjahuu što je pristao na plan i što veruje da, ako radimo zajedno, možemo okončati smrt i razaranje koje smo videli toliko godina, decenija, čak i vekova, i započeti novo poglavlje bezbednosti, mira i prosperiteta za ceo region“, rekao je Tramp.

Tramp je napomenuo da će Hamas ipak morati da pristane na sporazum.

„Čujem da i Hamas želi da se ovo završi“, rekao je Tramp, ali je upozorio da je moguće da će Hamas odbiti sporazum.

Ako to urade, Tramp je rekao da će Izrael imati podršku Sjedinjenih Država da nastavi svoju vojnu kampanju.

„Nadam se da ćemo imati sporazum o miru. Moguće je da će Hamas da odbije sporazum, oni su jedini koji su preostali, svi ostali su ga prihvatili. Ali imam osećaj da ćemo imati pozitivan odgovor, ali ako ne, kao što znaš, Bibi, imaćeš našu punu podršku da uradiš ono što bi morao da uradiš“, rekao je Tramp.

Neposredno pre govora za štampu, Bela kuća je izdala „sveobuhvatni plan za okončanje sukoba u Gazi“ od 20 tačaka, u kojem se navodi da, ako se obe strane slože – „rat će odmah prestati“.

„Zvanično objavljujem naše principe za mir, koji su se ljudima zaista dopali, moram reći“, rekao je Tramp.

„Želim da se zahvalim liderima mnogih arapskih i muslimanskih zemalja na njihovoj ogromnoj podršci u razvoju predloga, zajedno sa mnogim našim saveznicima u Evropi“, rekao je Tramp.