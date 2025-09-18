Sjedinjene Američke Države

17.септембар 2025. Stojana Valan

Naš brat Čarli

Čarli Kirk (na slici) nije trebalo da bude ubijen. Ne zato što je muž i otac – i u Gazi žive i više ne žive muževi i očevi – već zato što prosto ljudski i hrišćanski niko ni od koga ne treba da bude ubijen i zato što je to ubistvo, koje je navodno predvideo, najveća usluga njegovoj opasnoj propagandi koja guta zapadni svijet lažno se predstavljajući

Gruzija

17.септембар 2025. Olivija Akland, Ingrid Gerkama, Stefano Verđine

Žrtve crnog zlata

Čijatura, varoš u Gruziji, leži na manganu. A mangan je potreban za automobilske baterije i oružje, pa je na ceni. Na ceni pak nisu životi ljudi iz ovog kraja – njihove kuće se ruše, voda truje, a oni boluju i vode očajničku borbu

Pogled sa Tjen Anmena 2025.

17.септембар 2025. Aleksandar Novačić

Od Dugog marša do Velike parade

Mao je armiju oblikovao kao političku školu, a Si Đinping je pretvorio u tehnološki laboratorij – ali uz staru poruku da vojska mora da sluša partiju. Ona je stub režima, garant unutrašnje stabilnosti i lične vlasti predsednika. Zato je vojna piramida strogo centralizovana, a vrh se redovno pretresa