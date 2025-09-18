Francuska je na nogama - u četvrtak na ulicama se očekuje 800.000 demonstranata i 80.000 policajaca

Francuska se opet probudila. Nastavnici, mašinovođe, farmaceuti i bolničko osoblje stupili su u štrajk, a đaci su blokirali škole u ​​Francuskoj, u okviru protesta protiv predstojećih budžetskih rezovi.

Izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da se očekuje da će čak 800.000 ljudi učestvovati u štrajkovima i protestima, piše Rojters.

Širom zemlje planirano je više od 250 marševa, a oko 80.000 policajaca i žandarma biće raspoređeno tokom dana. Jedinice za razbijanje demonstracija, dronovi i oklopna vozila biće na raspolaganju, a već je bilo i hapšenja.

Nacionalna policija je saopštila da je do osam sati ujutru privedeno 30 demonstranata.

Velika masovnost očekuje se i zbog toga što sindikati pokazuju redak primer jedinstva kako bi izvršili pritisak na novog premijera, Sebastijana Lekornua, da preispita smanjenje budžeta i preduzme mere u vezi sa platama, penzijama i javnim službama.

Sindikati pozivaju na ukidanje fiskalnih planova prethodne vlade, na veću potrošnju na javne usluge, veće poreze za bogate i na ukidanje nepopularne promene koja tera ljude da rade duže da bi dobili penziju, piše Rojters.

Blokade širom zemlje

Do sedam sati ujutru, nekoliko autobuskih depoa je blokirano u Parizu i severnoj Francuskoj, a blokirane su i srednje škole na istoku prestonice i Amijenu na Somi. Železnički saobraćaj je poremećen širom Francuske.

U Parizu bi trebalo da mnoge metro linije budu obustavljene veći deo dana, osim u jutarnjim i popodnevnim špicima. Učenici su se okupili da blokiraju ulaz u neke škole.

Foto: AP Photo/Michel Euler Učenici su ovog jutra blokirali škole

Socijalni nemiri dolaze u trenutku kada se predsednik Emanuel Makron i njegov novoimenovani premijer Sebastijan Lekorni suočavaju sa političkom krizom i pritiskom da stave finansije pod kontrolu u drugoj najvećoj ekonomiji evrozone.

Radnici ogorčeni zbog finansijskih planova

„Radnici koje predstavljamo su ljuti“, poručuju glavni sindikati u zajedničkom saopštenju u kojem su odbacili „brutalne“ i „nepravedne“ fiskalne planove prethodne vlade.

Budžetski deficit Francuske prošle godine bio je blizu dvostrukog nivoa Evropske unije od tri odsto, ali koliko god želi da ga smanji, Lekornu – koji se oslanja na druge stranke da proguraju zakon – suočiće se sa političkom borbom da bi prikupio parlamentarnu podršku za budžet za 2026. godinu.

Lekornuov prethodnik, Fransoa Bajru, smenjen je nedavno zbog plana za smanjenje budžeta od 44 milijarde evra. Novi premijer još nije rekao šta će uraditi sa Bajruovim planovima, iako je otvorio vrata za kompromise.

„Nastavićemo da se mobilišemo sve dok ne bude adekvatnog odgovora“, rekla je šefica sindikata CGT Sofi Bine nakon sastanka sa Lekornuom ranije ove nedelje. „Budžet će biti odlučen na ulicama.“

Masovni protesti u Francuskoj održani su i pre osam dana, a bilo je nereda i hapšenja demonstranata.

