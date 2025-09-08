Mediji
Izrael platio Guglu desetine miliona evra da reklamira laži o Gazi
Izrael je uložio desetine miliona evra u promovisanje videa na Jutjubu i društvenim mrežama u kojima se negira glad u Gazi, pokazuje istraživanje u kojem je učestvovao DW
Parlament Francuske izglasao je nepoverenje vladi premijera Fransoa Bajrua
Parlament Francuske velikom većinom glasova izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi premijer Fransoa Bajru, što je tu državu uvelo u novu institucionalnu krizu.
Za izglasavanje nepoverenja vladi glasala su 364 poslanika, a premijera su podržala 194 poslanika, preneo je Politiko.
Značajna većina poslanika u raspravi je istakla da će glasati za nepoverenje vladi zbog namera Bajrua da u sledećoj godini smanji budžetske izdatke za 43,8 milijardi evra i da ukine dva državna praznika.
Kancelarija predsednika Emanuela Makrona nije saopštila da li će se on obratiti naciji, kako bi pokušao da smiri ogromne tenzije u društvu, ali stvarnost je da Makron sada ima veoma ograničene mogućnosti da izvede Francusku iz nove krize.
Nagađa se da je Makron najbliži odluci da imenuje još jednog premijera, petog od januara 2024. godine, ali je sada potpuno izvesno da bi se i on suočio sa istim nerešivim problemom i da bi veoma brzo prošao kao svi njegovi prethodnici, a isto bi se desilo i sa eventualnom tehničkom vladom, sastavljenom od državnih službenika.
Druga opcija je da Makron raspiše nove parlamentarne izbore, što može da uradi, jer bi od prethodnih prošlo više od godinu dana. Time bi promenio sadašnji odnos snaga u parlamentu, ali ankete pokazuju da bi to bilo na njegovu štetu, jer bi moglo rezultirati još ubedljivijom pobedom Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen nego na prošlim izborima.
Poslednje mogućnost je ostavka Makrona, ali je ona najmanje verovatna, s obzirom na njegove prethodne više puta ponovljene izjave da to neće uraditi.
Izvor: FoNet
Milorad Dodik, koji i dalje dela kao predsednik RS iako zvanično nema mandat, navodno pregovara o „mirnom“ odlasku iz politike. Sa druge strane, ima naznaka i da je spreman na totalni politički obračun
Papa Lav XIV u nedelju, 7. septembra, na Trgu svetog Petra u Vatikanu svečano proglašava svetim Karla Akutisa, italijanskog dečaka koji je 2006. preminuo od leukemije sa 15 godina
Prvi zakon o kojem se raspravljalo i koji je usvojen u grčkom parlamentu nakon letnje pauze bio je o ilegalnoj imigraciji. Novim zakonom rigoroznije će se sankcionisati ilegalni boravak migranata u toj zemlji
U četvrtak (4. septembar) zemljotres jačine 6,2 stepena Rihterove skale ponovo je pogodio Avganistan. Stradalo je najmanje 2200 ljudi, a povređeno je oko 3640
