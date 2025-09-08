Parlament Francuske velikom većinom glasova izglasao je nepoverenje vladi koju predvodi premijer Fransoa Bajru, što je tu državu uvelo u novu institucionalnu krizu.

Za izglasavanje nepoverenja vladi glasala su 364 poslanika, a premijera su podržala 194 poslanika, preneo je Politiko.

Značajna većina poslanika u raspravi je istakla da će glasati za nepoverenje vladi zbog namera Bajrua da u sledećoj godini smanji budžetske izdatke za 43,8 milijardi evra i da ukine dva državna praznika.

Kancelarija predsednika Emanuela Makrona nije saopštila da li će se on obratiti naciji, kako bi pokušao da smiri ogromne tenzije u društvu, ali stvarnost je da Makron sada ima veoma ograničene mogućnosti da izvede Francusku iz nove krize.

Nagađa se da je Makron najbliži odluci da imenuje još jednog premijera, petog od januara 2024. godine, ali je sada potpuno izvesno da bi se i on suočio sa istim nerešivim problemom i da bi veoma brzo prošao kao svi njegovi prethodnici, a isto bi se desilo i sa eventualnom tehničkom vladom, sastavljenom od državnih službenika.

Druga opcija je da Makron raspiše nove parlamentarne izbore, što može da uradi, jer bi od prethodnih prošlo više od godinu dana. Time bi promenio sadašnji odnos snaga u parlamentu, ali ankete pokazuju da bi to bilo na njegovu štetu, jer bi moglo rezultirati još ubedljivijom pobedom Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen nego na prošlim izborima.

Poslednje mogućnost je ostavka Makrona, ali je ona najmanje verovatna, s obzirom na njegove prethodne više puta ponovljene izjave da to neće uraditi.

