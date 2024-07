Reperu iz Detroita, kojeg mnogi smatraju najboljim reperom svih vremena, „The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)“ je jedanaesti album koji se našao na prvom mestu Bilbordove liste.

Time je okončana 12-nedeljna vladavina novog albuma Tejlor Svift „The Tortured Poets Department“. Da se ovaj album još malo zadržao na prvom mestu, oborila bi svetski rekord, koji drži legendarni Stivi Vonder sa pesmom ““Songs in the Key of Life“, koja se na prvom mestu zadržala trinaest nedelja.

Veliki povratak Eminema

Slavni reper Eminem se novim studijskim albumom„The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)“ polako vraća na staze stare slave, piše Deadline.

Ovo je dvanaesti studijski album legendarne zvezde i sadrži 19 novih numera, od kojih su do sada najbolje prošle pesme “Tobey” i “Houdini”. Nekoliko dana pred izlazak albuma, objavljen je i muzički video za singl „Tobey“ čiju režiju potpisuje Krista Vorbi.

Kako Eminem opisuje svoj alter-ego, Slim Šejdi predstavlja njegov bes i temperament, dok je njegovo pravo ime, Maršal Meters sve ono što je Eminem na kraju dana kada se svetla ugase.

Najnoviji album predstavlja reperov veliki povratak nakon izdanja „Music to Be Murdered By“ objavljenog 2020. godine koje je sa 20 novih pesama oborilo brojne rekorde i bilo plod saradnje sa mnogim uticajnim muzičarima.

Tejlor Svift obara rekorde

Album „Tortured Poets Department“ je deseti uzastopni studijski album Taylor Swift koji je stigao na prvo mesto top lista — niz koji je počeo 2008. godine sa albumom „Fearless“. Takođe je imala četiri ponovno snimljena albuma koja su bila na vrhu liste, a prošlogodišnji „Taylor Swift: The Eras Tour“ je najuspešniji koncertni film svih vremena.

Tokom svoje dosadašnje karijere, Svift je osvojila čak 11 Gremi nagrada.