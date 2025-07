Vatra koja se otrgla kontroli zahvatila je šumske površine prekrivene borovima, po kojima je Tasos poznat, kao i maslinjake i pčelinjake, izazvavši paniku među turistima i stanovnicima, piše grčki dnevni list „Ekathimerini“.

Iako stambena naselja za sada nisu direktno ugrožena, evakuisan je jedan hotel u oblasti Pahi iz predostrožnosti, dok je bič bar na plaži Glikadi potpuno izgoreo.

Mnogi turisti, među kojima su i brojni Srbi na letovanju, uspaničili su se i krenuli ka luci u Limenasu kako bi napustili ostrvo. Prvi trajekt za Keramoti isplovio je u ranu zoru, prepun putnika, dok je put od Pahisa do Limenasa zatvoren zbog kolona vozila. Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce preko Limenarije, Potosa, Potamije i Panagije kako bi stigli do Limenasa.

„Ako ste na Tasosu, javite nam situaciju s lica mesta. Lokalci kažu da je vatra izbila negde kod hotela Glikadi“, poručili su administratori Fejsbuk grupe Grčka info, apelujući na turiste da podele informacije.

Dodali su da su neka mesta na ostrvu ostala bez struje, a vatrogasci iz Kavale krenuli su da pomognu jer avioni za gašenje požara ne mogu leteti noću.

🚨🔥 A major wildfire is burning on the Greek island of Thasos. Reinforcements are arriving overnight from Kavala as strong winds worsen conditions.

Most of the island is without power, and several roads have been closed due to the fire.pic.twitter.com/s9RYkh6Fgg

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 9, 2025