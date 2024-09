Zemlje Srednje Evrope pogodile su velike poplave. U olujnom nevremenu u istočnoj Rumuniji stradalo je pet osoba. U Češkoj vodostaj dostigao opasne nivoe u desetak oblasti širom zemlje, plaveći kuće i puteve u više gradova i sela. U Poljskoj evakuacije iz predostrožnosti, nadležni upozoravaju da „najgore tek dolazi“. Vodostaj Dunava preti Budimpešti i Bratislavi. Upozorenja u Nemačkoj, Austriji i Sloveniji. Na Alpima već pao prvi sneg. Zabelelo se i na Jahorini.

Nadležne službe u nekoliko zemalja centralne Evrope upozorile su na snažno nevreme i poplave tokom vikenda u Češkoj, Poljskoj, Austriji, Nemačkoj, Slovačkoj i Mađarskoj, a u međuvremenu na većim nadmorskim visinama već je pao i prvi sneg.

Nevreme je pogodilo 19 mesta u osam okruga u Rumuniji, pet osoba je stradalo u istočnoj Rumuniji. Jak vetar je oborio desetine stabala, koja su oštetila automobile i blokirala puteve i saobraćaj u toj zemlji.

Austrija okovana snegom

Delove Austrije okovao je sneg, a na visinama iznad 1.400 metara pao je sneg visine od preko metar.

„Ono što su u nizijama kiša i poplave, na visinama iznad 1.400 metara, kao što je Obertauern, pao je sneg visine metar“, pišu austrijski mediji.

Zbog obilne kiše u nekoliko regiona u Austriji proglašena je vanredna situacija, a operativni centri proglasili su više desetina opština za područja katastrofe zbog obilnih padavina.

Situacija sa poplavama u Donjoj Austriji pogoršala se u juče u večernjim satima. U Valdfirtelu, oko 120 kilometara severozapadno od Beča, očekuju se poplave, koje se u proseku dešavaju svakih 100 godina.

„Naredni sati će biti veliki test za naše hitne službe i brojne sunarodnike. Naročito se u Valdfirtelu očekuju izazovi istorijskih dimenzija“, upozorila je guvernerka Donje Austrije Johana Mikl-Lajtner.

U regionu Štajerske 4.000 domova je bez struje.

Na snimcima se vidi kako se meštani Obertauerna jedva probijaju kroz smetove, sneg je gotovo potpuno zatrpao kuće, a automobili su potpuno zatrpani snegom.

Diepste winter in de oostelijke Alpen. In #Obertauern #Salzburg is inmiddels 80 cm gevallen en het blijft maar sneeuwen! 📹 Via Marco Kaschuba FBhttps://t.co/smP1eYYTa8 pic.twitter.com/oHVJaWFRSz

— Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) September 14, 2024