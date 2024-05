Na Crvenom trgu u Moskvi održana je Parada pobede. Učestvovalo je više od 9.000 ljudi, kao i 75 jedinica vojne tehnike i avijacije. Akcije „Besmrtni puk“ neće biti ove godine, već će do 12. maja biti održana u različitim formatima.

Na paradi se tradicionalno svakog 9. maja predstavlja najsavremenije oružje iz arsenala ruske vojske.

Putin: Zapad pokušava da izbriše istinu o ratu

Predsednik Rusije Vladimir Putin je čestitao Rusima Dan pobede.

„Danas vidimo kako Zapad pokušava da izbriše istinu o ratu“, rekao je Putin.

Putin je izjavio da će Rusija učiniti sve da izbegne globalnu konfrontaciju, ali da neće dozvoliti nikome da joj preti.

Ruske strateške snage su u stalnoj pripravnosti, prenela je agencija RIA Putinov govor.

„Naši očevi i dedovi su zaštitili domovinu i uništili nacizam, oslobodili narode Evrope. Rusija poštuje hrabrost svih vojnika antihitlerovske koalicije. U prvim godinama Velikog otadžbinskog rata SSSR se borila sama protiv nacizma, jer je čitava Evropa radila u korist Hitlera“, poručio je Putin.

Ruski predsednik je ocenio da „oni koji su navikli da suštinski kolonijalnu politiku grade na licemerju i lažima pokušavaju da iskrive istinu o Drugom svetskom ratu“.

„Ruše spomenike borcima protiv nacizma, saradnici nacista koji su sada na pijedestalima, precrtvaju sećanje na herojstvo i plemenitost vojnika oslobodilaca, na veliku žrtvu koju su oni podneli u ime života“, rekao je Putin.

Ruski predsednik dodaje da Dan pobede ujedinjuje sve generacije.

Ruske vojnike koji učestvuju u ratu u Ukrajini Putin je nazvao herojima, istakavši da je cela Rusija uz njih.

Na paradi Učestvuje više od devet hiljada ljudi

Na Paradi pobede učestvuje više od devet hiljada ljudi, kao i 75 jedinica vojne tehnike i avijacije.

Na tribinama će biti Počasni gosti Parade – čelnici Belorusije, Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kube, Laosa i Gvineje Bisao, prenose ruski mediji.

