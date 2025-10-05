Nakon što je Hamas odgovorio na mirovni plan koji je predstavio američki predsednik Donald Tramp za okončanje rata u Gazi, oglasio se i poglavar Rimokatoličke crkve koji je pozdravio ovaj „značajan napredak" ka miru. Međutim, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ima drugačiju poruku

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV pozdravio je u nedelju (5. oktobar) „značajan napredak“ ka miru u Pojasu Gaze, ponavljajući pozive na prekid vatre u ratom razorenoj palestinskoj enklavi i oslobađanje izraelskih talaca koje drži Hamas, prenosi N1.

„U poslednjih nekoliko sati, u dramatičnom kontekstu na Bliskom istoku postignut je značajan napredak u mirovnim pregovorima, za koje se nadam da će što pre dovesti do željenih rezultata“, rekao je papa posle mise u Vatikanu.

Njegove reči dolaze usred burne diplomatske aktivnosti, posle pozitivnog odgovora islamističkog pokreta Hamas na mirovni plan koji je predstavio američki predsednik Donald Tramp za okončanje rata.

„Pozivam sve odgovorne ljude da se obavežu na ovaj put, na prekid vatre i oslobađanje talaca kako bi se postigao pravedan i trajan mir“, rekao je Lav XIV.

Dodao je da je duboko ožalošćen zbog ogromne patnje koju palestinski narod podnesi u Pojasu Gaze.

Tramp: „Blizu smo postizanju mira na Bliskom istoku“

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je u ponedeljak (29. septembar) nakon razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da je „blizu“ postizanje mira na Bliskom istoku.

Njegova uvodna reč sugerisala je da nije postignut konačan sporazum o okončanju rata u Gazi, a kasnije je napomenuo da Hamas još treba da prihvati sporazum.

Tramp je ponedeljak opisao kao „veliki, veliki dan, prelep dan, potencijalno jedan od najvećih dana ikada u civilizaciji“.

Tramp se zahvalio Netanjahuu na „slaganju“ sa planom za mir u Gazi.

Hamas je poslao svoj odgovor na mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa za Gazu. Oni su u petak saopštili da je prihvatio neke delove plana američkog predsednika Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze, uključujući odricanje od vlasti i oslobađanje svih preostalih talaca, ali da drugi delovi zahtevaju dalje konsultacije među Palestincima.

Netanjahu: Prvo da se oslobode taoci Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da neće biti napretka ni po jednom daljem delu mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa dok ne budu oslobođeni svi izraelski taoci, koje drži Hamas, piše FoNet.

„Dok se ne ispoštuje prva klauzula – oslobađanje svih talaca, živih i mrtvih – dok se i poslednji talac, svi oni, ne prebace na izraelsku teritoriju, nećemo prelaziti ni na jednu drugu klauzulu“, rekao je Netanjahu na sastanku sa članovima desničarskog Gvura Foruma, koji predstavlja familije vojnika ubijenih u Gazi, prenosi Tajms of Izrael.

Ako Hamas ne oslobodi taoce „do kraja roka koji je postavio predsednik Tramp, Izrael će ponovo krenuti u ofanzivu u Gazi, uz punu podršku svih zemalja uključenih u ovaj proces, rekao je izraelski premijer, navodeći da se Trampov pritisak povećava.

Netanjahu je obećao i da palestinska vlast neće rukovoditi Pojasom Gaze po okončanju rata.

Bombardovana područja širom pojasa Gaze

Izraelski ratni avioni i tenkovi bombardovali su područja širom Pojasa Gaze tokom protekle noći i jutros (između 4. i 5. oktobra), uprkos globalnom očekivanju da će doći do okončanja rata na osnovu plana američkog predsednika Donalda Trampa, koji je objavio sinoć da je Izrael pristao na početnu liniju povlačenja iz Gaze, koja je predstavljena Hamasu, piše FoNet.

Prema izjavama svedoka, koje prenosi Rojters, u izraelskim napadima uništeno je više stambenih zgrada, a nema informacija o eventualnim žrtvama i povređenima.

Tramp je objavio sinoć na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Izrael pristao na početnu liniju povlačenja koja, prema mapi koju je predstavio, obuhvata približne linije kontrole izraelske vojske u Pojasu Gaze pre početka velike ofanzive na grad Gazu prošlog meseca, kada su izraelske snage držale oko 70 odsto teritorije palestinske enklave.

Izvor: FoNet/N1/Vreme