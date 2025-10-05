Vladimir Putin i Donald Tramp

Vojni i politički odnosi

05.октобар 2025. M. L. J.

Putin: „Tomahavk bi uništio odnose Rusije i Amerike“

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi eventualna odluka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da snabde Ukrajinu dugodometnim raketama „tomahavk“, koje bi mogle da ciljaju i mete duboko na ruskoj teritoriji, vodila ka uništenju odnosa Moskve i Vašingtona.

Gruzija

05.октобар 2025. M. L. J.

Neredi u Gruziji: Sukob građana i policije

Desetine hiljada građana okupilo se u subotu, 4. oktobra, u blizini Trga slobode u Gruziji, na poziv opozicije i na dan lokalnih izbora koje nekoliko opozicionih stranaka bojkotuje