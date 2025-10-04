Hamas je prihvatio pojedine tačke američkog plana o prekidu rata u Gazi, uključujući oslobađanje talaca i odricanje od vlasti, ali traži dodatne konsultacije za ostale delove

Hamas je poslao svoj odgovor na mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa za Gazu posrednicima, prema rečima jednog visokog funkcionera Hamasa, nakon što je Tramp ranije u petak izneo čvrst ultimatum da grupa mora odgovoriti do večeri u nedelju.

Hamas je u petak saopštio da je prihvatio neke delove plana američkog predsednika Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze, uključujući odricanje od vlasti i oslobađanje svih preostalih talaca, ali da drugi delovi zahtevaju dalje konsultacije među Palestincima, piše AP.

Izjava je usledila nekoliko sati nakon što je Tramp rekao da Hamas mora da se saglasi sa sporazumom do u nedelju uveče, preteći još žešćim vojnim napadom.

Nije još jasno kako će SAD i Izrael reagovati na delimično prihvatanje, ističe AP.

Tramp deluje odlučno da ispuni obećanja o okončanju rata i povratku desetina talaca pre druge godišnjice napada u utorak.

Njegov mirovni plan prihvatio je Izrael i dobrodošao je na međunarodnom nivou, ali ključni posrednici Egipat i Katar rekli su da neki delovi zahtevaju dodatne pregovore, bez dodatnih detalja.

Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!