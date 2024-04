Ruski zvaničnici potvrdili su pad aviona Tu-22M3 i pogibiju jednog člana posade, dok ukrajinska vojska tvrdi da je oborila ruski strateški bombarder dugog dometa koji nosi krstareće rakete Kh-22.

Jedan od članova posade ruskog bombardera Tu-22M3 koji se srušio u ruskom Stavropoljskom kraju je poginuo, rekao je guverner te oblasti Vladimir Vladimirov, objavila je agencija TASS.

„Dobili smo razjašnjene podatke o nesreći sa ruskim vojnim avionom u Krasnogvardejskom okrugu. Duboko žalimo što je treći član posade poginuo. Izražavam saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Potraga za četvrtim pilotom se nastavlja“, napisao je Vladimirov na svom Telegram kanalu.

Na drugoj strani,Ukrajinci tvrde su avion oborili.

„Prvi put su protivvazdušne raketne jedinice Ratnog vazduhoplovstva, u saradnji sa odbrambenim obaveštajcima Ukrajine, uništile dalekometni strateški bombarder Tu-22M3, koji nosi krstareće rakete X-22“, naveo je komandant ukrajinskog vazduhoplovstva na Telegramu.

Ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi (GUR) saopštila je da je ruski avion „oboren zahvaljujući specijalnoj operaciji koju su sproveli ukrajinski odbrambeni obaveštajci u saradnji sa vazduhoplovstvom“.

#BREAKING #Russia Russian Tu-22M3 Strategic Bomber has crashed!

The Russian Ministry of Defense reported the crash of a Tu-22M3 of the Russian Aerospace Forces in the Stavropol Territory after completing a combat mission.

According to the department, the pilots ejected, 3 crew… pic.twitter.com/krkFMgfgHt

— The National Independent (@NationalIndNews) April 19, 2024