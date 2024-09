Devet ljudi u utorak, 17. septembra, je poginulo, a skoro 2.800 ranjeno u nizu istovremenih detonacija pejdžera širom Libana, rekao je ministar zdravlja Firas Abijad. Već u sredu, 18. septembra, novinari Rojtersa čuli su najmanje dve eksplozije u odvojenim delovima predgrađa Bejruta. Kako je za Rojters potvrdio izvor iz Hezbolaha, eksplodirali su voki-tokiji koje koristi ta militantna grupa, prenosi N1.

Nije odmah bilo jasno šta je izazvalo eksplozije, ali su došle dan nakon što su pejdžeri koje je koristila naoružana grupa Hezbolah detonirali širom Libana, navodi Gardijan.

Eksplozije koje su odjeknule danas naizgled su bile usmerene na voki-tokije koje koristi Hezbolah u više gradova u Libanu – u južnom predgrađu Bejruta, kao i gradovima Nabatije, Tir i Saida.

Llibansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je ubijeno četrnaestoro, a ranjeno više od 450 osoba, prenosi Gardijan.

Prema libanonskoj zvaničnoj novinskoj agenciji, kućni sistemi za proizvodnju solarne energije eksplodirali su u nekoliko delova Libana u sredu.

Oglasio se šef izraelskih vojnih snaga

Šef izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general potpukovnik Herzi Halevi, rekao je da je Izrael izradio planove za dodatne akcije protiv Hezbolaha i da je spreman da udari, prenosi Gardijan.

Izrael ima „mnogo više kapaciteta“ koji još nisu korišćeni u borbama protiv Hezbolaha, rekao je Halevi u sredu, prenosi Times of Israel.

„Imamo mnoge kapacitete koje još nismo aktivirali. Videli smo neke od tih stvari, čini mi se da smo dobro pripremljeni i pripremamo ove planove za dalje“, naveo je Halevi.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR

