Foto: IHA via AP

U popularnom zimovalištu na severozapadu Turske desio se požar u kome su život izgubile najmanje 66 osobe, a 51 je povređena, rekao je danas turski ministar policije Ali Jerlikaja.

„U strašnom smo bolu. Izgubili smo 66 ljudi u požaru koji je izbio u hotelu“, rekao je Jerlikaja novinarima tokom posete mestu nesreće, preneo je AP.

Ministar zdravlja Kemal Memišoglu dodao je da je bar jedna povređena osoba u teškom stanju.

Požar je izbio oko 3.30 ujutro u restoranu na 12. spratu Grand Kartal hotela u zimovalištu Kartalkaja u provinciji Bolu, rekli su lokalni zvaničnici.

Uzrok požara se ispituje.

Turski mediji prenose da su najmanje dve osobe poginule kada su iskočile kroz prozor pokušavajući da se spasu od vatre. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se posteljina koja visi niz prozore, koja je ljudima služila u pokušaju bekstva iz hotela u plamenu, prenosi BBC.

Instruktor skijanja Nedžmi Kepčetutan rekao je za turske medije da je uspeo da se spase jer je poznavao zgradu hotela, a da gosti koji ne poznaju objekat nisu bili te sreće. On je dodao da su on i njegove kolege uspele da izvuku 20 do 25 ljudi iz zgrade.

Požar je izbio na četvrtom spratu hotela od 12 spratova, a vatrogasci još gase vatru. Uzrok požara nije poznat, a guverner Bolua Abdulaziz Ajdin kazao je da je požar izbio na podu restorana.

U hotelu su bila 234 gosta, dodao je guverner.

Izvor: Sky News