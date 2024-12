U ovoj godini, koja je u Srbiji ličila na Godinu mrmota, učmalost je prekinuo strašni pad nadstrešnice u Novom Sadu. Nastavilo se masovnim protestima i blokadama univerziteta.

Ta tema je, logično, ukupno privukla najviše pažnje čitalaca portala „Vremena“.

Ali, kada se pogledaju pojedinačni tekstovi, najčitanije su bile druge vesti, reportaže i naše priče. Evo top liste, od 10. do 1. mesta:

10

Ekspres dozvole: Kako se u Nišu mesecima gradio ogroman logistički centar – bez građevinske dozvole. A onda je dozvola dobijena ekspresno, čim je pala nadstrešnica u Novom Sadu.

Foto: Narodni pokret Srbije Sporni objekat

9

Gladni i poniženi: Ljudi koji čekaju u redu kod Vukovog spomenika, da dobiju topli obrok, uglavnom ćute. Mahom ih je sramota. Od te hrane zavise. Potresna reportaža Ivana Mitkovskog o tome našla je desetine hiljada čitalaca.

Foto: Vreme Volonteri pripremaju hranu

8

Ceo Beograd na vodi: Ovo je bila i godina sve većih apetita staklenog grada, Beograda na vodi, mezimčeta našeg predsednika. Upozorenje aktivista da će taj grad rasti dok god ga narod ne zaustavi našilo je na pažnju čitalaca.

Foto: Tanjug / Ministarstvo kulture / Goran Zlatković Beograd na vodi

7

Poslednja kuća: Rio Tinto tvrdi da je kupio i poslednju kuću u Gornjim Nedeljicama koja mu treba za budući rudnik i sve ostalo.

Foto: Natali Bertrams Posle otkupa kompanije Rio Tinto: Deo Gornjih Nedeljica

6

Otpisani: Država Srbija sistematski „pasivizira“ adrese Albanaca sa juga Srbije ako žive u inostranstvu. Recimo, dođe gastarbajter kući u Preševo i shvati da je – izbrisan.

Foto: AP Photo/Zenel Zhinipotoku Preševo

5

Seča: Srušen je hotel „Jugoslavija“, a pride su posečena i stabla, da ne smetaju opštem napretku. Inače, teme koje se tiču naprednjačke nasilne gradnje uvek zanimaju čitaoce „Vremena“.

Foto: Vreme Seča stabala kod hotela Jugoslavija

4

Kraj Vojvodine: Naprednjaci su sistematski dokrajčili autonomiju Vojvodine. Veliki članak Nedima Sejdinovića našao je stotine hiljada čitalaca.

foto: tanjug / ministarstvo kulture i informisanja / dario konstantinović Igor Mirović i Maja Gojković

3

Let od 40 minuta: Kolega Ivan Mitkovski leteo je od Niša do Beograda i opisao to u reportaži koja je postala evergrin.

Foto: Tanjug/Air Serbia Avion Er Srbije

2

„Jao Bože“: Eksploziju čitanosti i komentara izazvala je naša vest o otkazu mladoj novinarki Radio-televizije Vojvodine jer je načinila gaf u vremenskoj prognozi, i to iako ništa nije kriva.

Foto: printskrin/RTV Nikoletić je dobila podršku starijih kolega

1

Pitanje keksa: Najčitanija je ipak priča iz avgusta, kad je cela Srbija drhtala i pitala se šta će biti sa nacionalnim dobrom – plazma keksom? Posle požara u Bambiju, omiljenog keksa mesecima jedva da je bilo u trgovinama.