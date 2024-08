Let od Niša do Beograda traje oko 40 minuta. Nema gužve, a aerodromska procedura je jednostavnija nego kad se leti u inostranstvo. Bizarno je što karta košta maltene kao autobuska

Od Niša do Beograda može se putovati za četrdeset minuta i po ceni karte od 2.000 dinara u jednom smeru, koliko približno košta i putovanje autobusom. Avio-linija privlači dosta građana.

Aerodrom u Nišu sa kojeg se putuje za desetak destinacija nije opterećen kao u Beogradu i u blizini je gradskog jezgra, a odlično je povezan i sa ostalim gradovima.

Reporter „Vremena“ je početkom meseca kupio kartu u jednom pravcu za kraj avgusta po ceni od 1.988 dinara. Ako se pazari kasnije, karta može da košta oko 3.500 dinara.

Od čekiranja do gejta za deset minuta

Aerodromske procedure su nešto drugačije nego kada se leti međunarodnim letovima. Potrebna je samo lična karta, nema pasoške kontrole, ali ima kontrole prtljaga.

Zato od čekiranja do gejta za let treba svega desetak minuta na malenom aerodromu u Nišu.

Sam aerodrom nije opremljen kafićima i prodavnicama, sem restorana na spratu kome je vreme za renoviranje. Ako je utehu, ni cene nisu u njemu kao na ostalim aerodromima, pa je putnicima lakše da zažmure na nedostatke.

Za Beograd iz Niša radnim danima idu dva aviona, u 10.20 i u 11.50.

Među putnicima šaroliki svet, od poslovnih ljudi do bekpekera koji su zaglavili u Nišu. Dosta njih koriste let za transfer do drugih destinacija.

Jedan od Leskovčana koji je putovao na pitanje da li se ovaj vid putovanja isplati više od ostalih odgovara: „Ćuti, završava mi rabotu!“

Sam let traje oko 40 minuta. Putnicima nisu nuđeni voda, kafa, sokovi, kao ni proizvodi iz fri-šopa – parfemi i ostale drangulije.

Avion ATR-72, standardno bučan, brzo stiže na Aerodrom „Nikola Tesla“. Za one koji moraju potom u centar Beograda, zahvaljujući neprestanim gužvama, više traje putovanje od aerodroma u Surčinu do kuće, nego let od Niša do Beograda.

Manje putnika nego prošle godine

Iako je taj jedini domaći let dobro popunjen, podaci govore da je aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu u prvih šest meseci ove godine imao skoro 40.000 putnika manje nego prošle godine – svega 168.406.

Za razliku od putničkog, kargo prevoz beleži rast.

Niški aerodrom bio je u prvoj polovini prošle godine odredište za samo tri aviona koji su prevezli 21 tonu robe, a u prvoj polovini ove godine bio je odredište za 17 kargo aviona, koji su prevezli 195 tona robe, što je povećanje od više od devet puta.

Vučić: Ulaganje u kargo saobraćaj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je posetio niški aerodrom u julu, najavio da će država ulagati mnogo više novca za razvijanje kargo saobraćaj na „Konstantinu Velikom“.

„Mi sada moramo da donesemo mere za rast aerodroma i putničkog saobraćaja. Razvijaćemo kargo saobraćaj – to može mnogo novca da donese. Srećan sam što se ljudi zapošljavaju, ali moraju ekonomski kapaciteti da rastu. Kada bi Niš imao logistički centar i kargo, to je ogromna šansa za razvoj Niša“, kazao je Vučić.

Predsednik je izjavio da će Niš uspostaviti neku liniju spolja, kao i da Srbija pregovora sa pojedinim low cost kompanijama.