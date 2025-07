I drugu pobedu na Vimbldonu Novak Đoković proslavio je „pumpajući“ u smeru svoje dece.

Posle prvog trijumfa to pitanje postavljeno je u srpskom delu konferencije za medije, a sada je to bilo poslednje pitanje u delu konferencije za strane novinare.

Upitan je Novak da li slavlje ima političku konotaciju, na šta je Đoković rekao:

„Rekao sam već srpskim novinarima – to je nešto između mene i moje dece. Pesma ’Pump it Up’. Pumpamo, volimo da pumpamo. Pumpamo posle svake pobede“, rekao je Novak uz osmeh.

Kada su se neki od novinara zapitali koja je to tačno pesma, Novak je zapevao:

„Don’t you know pump it up, you got to pump it up!“

Izvor: Sportklub