Kafana na Menhetnu

Iz novog broja

08.januar 2026. S. K. / K. S.

Otkud kajmak na Menhetnu?

Iako u Njujorku ništa nije zaista čudno, ipak, suve šljive punjene orasima, u kombinaciji sa pilećom džigericom umotanom u slaninu, nadilaze uobičajenu ponudu Menhetna

Filozofski esej

07.januar 2026. Jelisaveta Blagojević

Politika i interpunkcija života

Uloga politike nije da zatvara život u stabilne obrasce, već da omogući koegzistenciju različitih ritmova, stanja i odnosa. Nemir i zavisnost tada prestaju da budu privatni tereti i postaju politički relevantni signali da život ostaje otvoren, izložen i nedovršen