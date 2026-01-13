Pred gotovo praznim tribinama, najbolje evropske vaterpolo reprezentacije, ovih dana u Beogradskoj areni bore se za novu titulu. Zašto su tribine prazne osim kad igra Srbija

Na parketu Beogradske arene na kome, između ostalih, mečeve Evrolige igraju Crvena zvezda i Partizan poslednjih nedelja nikao je bazen, a u njemu se najbolje evropske vaterpolo reprezentacije bore za titulu novog šampiona.

Posle 10 godina, Beograd je ponovo domaćin najboljih evropskih vaterpolo reprezentacija, treći put u istoriji.

Prvenstvo je počelo proteklog vikenda, a publika, osim kada igra Srbija, nije zainteresovana da gleda borbu u vodi.

Utakmicu Gruzije i Holandije u utorak (13. januar) pratilo je tek nekoliko desetina ljudi.

Nikakva novost

Tribine su bile ispunjenije kada je nastupala Srbija protiv Holandije i Španije.

„Zainteresovanost je ista kao i na svim drugim prvenstvima kada ne igra domaćin. Kada se igra u gradu kao što je Beograd, u blizini Budimpšte i Zagreba, to može da bude interesantno posebno kada igraju Hrvati ili Mađari. Tada se pojavi nekoliko stotina navijača. Druge reprezentacije gotovo da svoje navijače nemaju”, kaže za „Vreme” sportski novinar Dejan Stevović koji prati vaterpolo decenijama.

Kako dodaje, to nije ništa iznenađujuće.

„Sećam se recimo 1997. godine kada nije igrala Španija na tribinama u Sevilji nije bilo gotovo nikoga. Domaćin se najviše gleda”, kaže Stevović.

Ipak, tribine tokom prve utakmice Srbije u nedelju (11. januar) protiv Holandije bile su delimično ispunjene. Prema proceni sagovornika „Vremena” utakmicu je pratilo između četiri i pet hiljada ljudi, dok su tribine na meču Srbije protiv Španije u ponedeljak (12. januar) bile popunjenije. Po proceni sagovornika „Vremena” utakmicu je u Areni gledalo oko 7.500 ljudi.

Kapacitet Beogradske arene za vaterpolo šampionat je 12.500 gledalaca.

Specifično je i što se prvenstvo održava zimi, pa nije lako ni putovati, dok se leti za ovakva takmičenja prve turistički aranžmani, zaključuje sagovornik „Vremena”.

Foto: FoNet/Aleksandar Barda Prvenstvo traje do 25. januara

Kolike su cene ulaznica?

Cene ulaznica za grupnu fazu, od 1. do 6. dana takmičenja, kreću se u rasponu od 700 do 3.000 dinara za dve utakmice.

Za 7, 8. i 9. dan takmičenja u prodaji su ulaznice po ceni od 700, 900, 1.200, 1.500, 1.900 i 3.000 dinara u zavisnosti od pozicije sedišta, dok se cene takođe odnose na dve ili tri utakmice po sesiji.

Cene ulaznica za tri utakmice po sesiji za 10, 11. i 12. takmičarski dan kreću se od 900 do 3.500 dinara, a za 13. takmičarski dan čije sesije obuhvataju po dve utakmice, od 700 do 3.000 dinara.

Cene ulaznica za polufinalne mečeve 14. dana kretaću se od 1.700 do 6.000 dinara.

Ulaznice za 15. dana takmičenja, odnosno za nedmetanje za treće mesto i finale, koštaju od 3.000 do 8000 dinara.

Evropsko prvenstvo traje do 25. januara.

Prethodna dva prvenstva u Beogradu održana su 2006. i 2016. godine.

