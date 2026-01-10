Posle 10 godina, Beograd je ponovo domaćin najboljih evropskih vaterpolo reprezentacija.
U Beogradskoj areni, u subotu, 10. januara, počinje 37. Evropsko prvenstvo za vaterpoliste.
Beograd tako treći put u istoriji organizuje ovo takmičenja. Prethodna dva održana su 2006. i 2016. godine.
Na prethodna dva prvenstva u Beogradu, titulu je ponela reprezentacija Srbije.
Delfini su i ove godine među kandidatima za zlato, a osim reprezentacije Srbije, takmiči se još 15 evropskih timova.
U bazenu će se naći i reprezentativci Francuske, Mađarske, Malte, Crne Gore, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Gruzije, Španije, koja brani titulu, Holandije, Izraela, Turske, Rumunije, Slovačke i Italije.
Ko je novi evropski prvak biće poznato 25. januara.
