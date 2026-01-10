Kafana na Menhetnu

Iz novog broja

08.januar 2026. S. K. / K. S.

Otkud kajmak na Menhetnu?

Iako u Njujorku ništa nije zaista čudno, ipak, suve šljive punjene orasima, u kombinaciji sa pilećom džigericom umotanom u slaninu, nadilaze uobičajenu ponudu Menhetna

Filozofski esej

07.januar 2026. Jelisaveta Blagojević

Politika i interpunkcija života

Uloga politike nije da zatvara život u stabilne obrasce, već da omogući koegzistenciju različitih ritmova, stanja i odnosa. Nemir i zavisnost tada prestaju da budu privatni tereti i postaju politički relevantni signali da život ostaje otvoren, izložen i nedovršen

Kulturna baština

06.januar 2026. Robert Čoban

Lenka Dunđerski za 21. vek

Kao što je porodica Dunđerski bila simbol bogate srpske trgovačke i industrijske elite u Austrougarskoj, tako i novi vlasnici dvorca Sokolac simbolizuju novopečene srpske bogataše, pa se može reći da je Maja Buha – Lenka Dunđerski po meri Srbije 21. veka

Kako uspeti

06.januar 2026. Dragan Radovančević

Psihologija u službi nejednakosti

Svaka dekada donosi svoju mesijansku teoriju koja će, konačno, otkriti formulu za uspeh u životu. I svaka se, pod skeptičnim pogledom drugih naučnika, raspala kao kula od karata. Ali fascinantan nije njihov pad, već glad društva za ovakvim objašnjenjima