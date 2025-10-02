Operska pevačica Nataša Tasić Knežević optužila je kolegu da širi govor mržnje po nacionalnoj osnovi protiv nje. Optužba je bila neosnovana, a početak sezone SNP-a je otkazan

Nova sezona Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu počela je otkazivanjem!

Naime, večerašnja (2. oktobar) predstava opere Ero s onoga svijeta Jakova Gotovca u Srpskom narodnom pozorištu otkazana je nepun dan pre izvođenja, bez zvaničnog objašnjenja.

Dragana Milošević, v.d. upravnica SNP-a poslala je 2. oktobra dopis svim sektorima sa obaveštenjem da se predstava otkazuje, i to je – sve.

Moguće da nema ni potrebe za dodatnim pojašnjenjima šta je zaustavilo početak nove sezone u ovom renomiranom pozorištu, zato što svi zaposleni znaju da je juče, oko 19 časova, prekinuta proba ove opere zato što je priveden član Orkestra, violinista Bojan Glušica kako bi dao izjavu jer ga je operska pevačica Nataša Tasić Knežević optužila da širi govor mržnje po nacionalnoj osnovi protiv nje.

Orkestar i Hor nisu hteli da izađu sa probe dok se privedeni Glušica ne vrati.

Pozvali su v.d. upravnicu da dođe, ali je odbila.

Glušica se vratio, ispostavilo se da je optužba Nataše Tasić Knežević bila neosnovana, a Orkestar i Hor su odlučili da u znak protesta zbog ovog incidenta otkažu današnje izvođenje Ero s onoga svijeta.

Tako se desila bespotrebna šteta za publiku, za SNP, za Operu. I bruka.

A svega ovog ne bi bilo da Informer prošle nedelje nije objavio da su „blokaderi Srpskog narodnog pozorišta maltretirali i ponižavali opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević samo zato što je Romkinja.“

Njihove informacije dovela je u pitanje Romska partija, koja je u ponedeljak 29. septembra podnela krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu sa zahtevom da se razjasni istinitost pisanja pojedinih medija o navodnom napadu. Osim što je operska pevačica, Nataša Tasić Knežević je poslanica SNS-a.

