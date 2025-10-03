Nakon provere informacija navedenih u tekstu objavljenom 2. oktobra 2025. godine pod naslovom „Zbog neosnovane optužbe Nataše Tasić otkazan je početak sezone

SNP“, utvrdili smo da su pojedini navodi netačni i zbog toga objavljujemo sledeći demanti, poručuju iz Srpskog narodnog pozorišta:

Gospođa Nataša Tasić Knežević nikada nije bila član Srpske napredne stranke. U jednom periodu obavljala je funkciju narodnog poslanika na listi te stranke; danas je

gradski odbornik. Ona nije podnela krivičnu prijavu protiv Bojana Glušice. Prijavu je podneo Srđan Šajin, u ime Romske partije, nakon što su se u javnosti pojavile

informacije o uvredi.

Netačno je da je Bojan Glušica bio „priveden“. On je, kao i Nataša Tasić Knežević, bio pozvan da da izjavu u svojstvu građanina. To je uobičajena procedura, a ne mera

lišenja slobode. Na osnovu pogrešne informacije da je „priveden“ prekinuta je generalna proba, pa je dirigentkinja odbila da vodi predstavu bez nje. Zato opera

„Ero s onoga svijeta“ nije izvedena – ne zbog navodnih postupaka Nataše Tasić Knežević.

Takođe demantujemo i tvrdnju da je otkazan početak sezone u SNP jer to nije tačno. Sezona je uredno otvorena: 13. septembra Gala koncertom Opere SNP, 26. septembra premijerom baletske predstave „Dobre vibracije“, 30. septembra izvođenjem operske predstave „Travijata“, 1. oktobra premijerom dramske predstave „Gospa Nola“.

Tvrdnja da je Nataša Tasić Knežević „neosnovanom optužbom“ izazvala otkazivanje početka sezone Srpskog narodnog pozorišta je neistinita, obmanjuje javnost i

narušava njen profesionalni i lični ugled.

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima ovaj demanti objavljujemo u celosti i na istom mestu gde je objavljen sporni tekst.

Na kraju dodajemo da će „Vreme“ pratiti navedeni slučaj i blagovremeno obaveštavati čitaoce o svim novim činjenicama.