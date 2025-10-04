Solidarnost
Glumci „Ateljea 212“ pozvali u goste kolege iz Narodnog pozorišta
Glumci Narodnog pozorišta, čija je zgrada zatvorena, večeras će publici „Ateljea 212“ preneti svoje zahteve o smeni uprave, Dragoslava Bokana i Nikole Selakovića
Sindikat umetnika i drugih delatnika Srpskog narodnog pozorišta reagovao je povodom optužbi u tabloidima da sprovode linč operske pevačice Nataše Tasić Knežević
Sindikat umetnika i drugih delatnika Srpskog narodnog pozorišta reagovao je povodom „teških optužbi na račun zaposlenih“ koje su se pojavile u tabloidima a „kojima se pripisuje govor mržnje, nacionalna i rasna diskriminacija, kao i ’linč’ koleginice.“
Misli se na opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević koja je optužila kolege da je vređaju po rasnoj osnovi.
U saopštenju Sindikata piše da su zaposleni „u tabloidima označeni različitim pogrdnim epitetima koje ovom prilikom nećemo citirati, jer smatramo da je ponavljanje tih reči ispod našeg ljudskog i profesionalnog dostojanstva“.
Podsećamo, zbog pomenutih navoda, violinista Bojan Glušica član Orkestra pozvan da u policijskoj stanici da izjavu, a proba opere Ero s onoga svijeta je prekinuta, pa je uprava SNP otkazala njeno izvođenje zakazano za 2. oktobar.
„Čvrsto stojimo iza toga da je glavna proba komične opere Jakova Gotovca Ero s onog svijeta prekinuta zbog uznemirenja svih učesnika, jer je kolega Bojan Glušica tokom prve pauze pozvan telefonom da da izjavu u policijskoj stanici, u vezi sa navodima o širenju mržnje na rasnoj i nacionalnoj osnovi.“
Navode da je tih dana u medijima objavljena i fotografija mejla koji je Nataša Tasić Knežević uputila Upravi a kojim ona optužuje zaposlene uopšte, zbog čega je „među zaposlenima zavladao osećaj nesigurnosti i zabrinutosti — nismo znali na koga se sve te teške optužbe odnose, niti da li će još neko biti pozvan da da izjavu. U takvim okolnostima, niko od učesnika nije bio u stanju da profesionalno, a ni ljudski, nastavi probu.“
Zatražili su od v. d. upravnice Dragane Milošević da dođe u pozorište kako bi razgovarali o nastaloj situaciji, „međutim, ona je to odbila“.
„Želimo nedvosmisleno da istaknemo: Srpsko narodno pozorište čine umetnici i zaposleni različitih nacionalnosti, veroispovesti i kulturnih identiteta. Multikulturalnost smatramo bogatstvom i svakodnevno je živimo u našem zajedničkom radu. Kritički stavovi prema profesionalnim standardima i umetničkom radu ne mogu se poistovećivati sa govorom mržnje i diskriminacijom.“
Misli se na kritike koje kolege imaju povodom umetničkih nastupa Nataše Tasić Knežević.
Romska partija je 29. septembra podnela krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu sa zahtevom da se razjasni istinitost pisanja pojedinih medija o navodnom napadu na Natašu Tasić Knežević. Članovi Sindikata im u tome daju punu podršku, a od rukovodstva Srpskog narodnog pozorišta i nadležnih institucija zahtevaju da obezbede transparentno i nepristrasno vođenje postupka.
„Tražimo zaštitu profesionalnog i ličnog integriteta zaposlenih u Srpskom narodnom pozorištu, jer smo ovakvim optužbama izloženi javnom i medijskom linču, što može imati ozbiljne posledice po naše živote i ugled pozorišta kao jedne od najznačajnijih ustanova kulture u Srbiji.“
Ukoliko se ovakvo javno i nedokazano targetiranje nastavi, najavljuju da će „svoje profesionalno i lično dostojanstvo zaštititi svim raspoloživim pravnim sredstvima.“
