Bojan Glušica, član orkestra SNP-a je na informativnom razgovoru u policiji objašnjavao značenje postova sa privatne mreže, zbog optužbi da je vređao opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević po nacionalnoj osnovi

Kako smo juče objavili, Srpsko narodno pozorište otkazalo je izvođenje opere „Ero s onoga svijeta“ 2. oktobra, zato što dan pre toga nije održana proba.

Podsetimo, proba je prekinuta kad je član Orkestra, violinista Bojan Glušica pozvan na informativni razgovor u svojstvu građanina (nije priveden kako je glasila prva informacija) zbog optužbi operske pevačice Nataše Tasić Knežević da širi govor mržnje po nacionalnoj osnovi protiv nje.

Zvali su me zbog postova

Bojan Glušica za „Vreme“ kaže da je dobio telefonski poziv iz stanice policije i da se odazvao oko 19 časova 1. oktobra.

„Zvali su me da objasnim nekoliko postova sa moje privatne društvene mreže. Imali su skrinšotove moje prepiske sa koleginicom Natašom Čubrilo, koja je i predsednica našeg sindikata, i solistom Stevanom Karancom“, priča Bojan Glušica.

Kaže da ne zna kako su ti postovi stigli do policije. „Nataša Tasić Knežević nije moj prijatelj na mrežama“.

Navodi da je „u jednom postu sporna reč bila ’kalofonac’, a u drugima reference na svima poznate priče o profesionalnom izvođenju Nataše Tasić Knežević, kao da je u SNP primljena stranačkom inicijativom“, navodi Glušica.

Kao dokaz opravdanosti pomenutih priča navodi „njeno nedavno izvođenje himne u Novom Sadu na skupu pristalica SNS protiv studentskih i građanskih protesta.“

Glušica zatim objašnjava da se „u žargonu muzičara zna da se ’kalofonac’ odnosi na violiniste a ne na Rome za šta me Nataša Tasić Knežević optužuje. Iz prepiske se jasno vidi da se taj izraz ne odnosi na nju, da se vidi i na koga se odnosi, i na kraju, da nije napisan kako bi bilo koga uvredio po nacionalnoj osnovi.“

Novi Sad je višenacionalna sredina

„U Novom Sadu koji je višenacionalna sredina i u Orkestru u kome sviraju kolege svih nacionalnosti, glupo je optuživati nekog da širi mržnju po nacionalnoj osnovi. Majka mi je Mađarica, venčani kum moje majke Rom, moj venčani kum je Rom a krsna kuma je poluromkinja i niko nema nikakvog osnova da me targetira za mržnju“, kaže Bojan Glušica.

„Zbog toga ja ovaj poziv na informativni razgovor doživljavam kao politički pritisak“.

Nataša Tasić Knežević

Nataša Tasić Knežević odbila je da za „Vreme“ zvanično navede svoj stav o ovom događaju.

Nezvanično tvrdi da su se postovi sa društvene mreže odnosili na nju, da nikad nije bila član ni jedne stranke, kao i da će od svakog ko tvrdi da se zaposlila zahvaljujući stranci tražiti pismeni dokaz.