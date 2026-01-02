Opština Vračar inicijativom pokušava da realizuje odluku koju je Grad doneo još pre pet godina: podizanje spomenika Milošu Crnjanskom

Još jula 2020. Skupština Beograda je donela odluku da se na Vračaru, u Karađorđevom parku prekoputa Narodne biblioteke, podigne spomenik Milošu Crnjanskom. Međutim, to se ni do danas nije desilo.

Zato je pred sam kraj prošle godine opština Vračar pokrenula inicijativu podizanja spomeniku piscu, stanovniku te opštine, koga su mnogi još za života smatrali jednim od najznamenitijih Srba.

Pre pet godina prihvaćeno je da spomenik bude rad vajara Miloša Komada, u bronzi.

Foto: Miloš Komad Maketa spomenika Milošu Crnjanskom

Tada je Odbor za podizanje spomenika Crnjanskom naveo u obrazloženju rešenja da maketa skulpture Crnjanskog reflektuje piščevu kompleksnu ličnost dok u skulpturalnoj formi odražava visoke umetničke domete koji se mogu pratiti u nekoliko aspekata.

Opština Vračar je, obrazlažući svoju inicijativu, podsetila da se Miloš Crnjanski posle diplomatske karijere vratio u Jugoslaviju 1965. godine, odrekavši se britanskog državljanstva stečenog nakon diplomiranja na Univerzitetu u Londonu.

Prvobitno je boravio u hotelu “Ekscelzior”, a potom je sa suprugom Vidosavom živeo u Makenzijevoj ulici broj 81 na Vračaru sve do smrti 30. novembra 1977. godine.

„Vračar, kao prostor snažnog istorijskog, kulturnog i duhovnog značaja, predstavlja prirodan ambijent za trajno obeležje posvećeno Crnjanskom. Neposredna blizina Hrama Svetog Save, simbola duhovnosti, identiteta i trajnosti srpskog naroda, dodatno osnažuje simboliku spomenika, povezujući Crnjanskog i njegovo delo sa vrednostima koje prevazilaze vreme – slobodom duha, nacionalnom samosvešću i univerzalnim kulturnim nasleđem. Podizanjem spomenika Crnjanskom na Vračaru neguje se kultura sećanja, čuva kulturni identitet i uspostavlja snažna veza književnosti, prostora i duhovnog nasleđa Beograda“, navela je Gradska opština Vračar.

Ivo Andrić je jednom prilikom rekao: “Od svih nas jedino je Crnjanski rođeni pisac”.

