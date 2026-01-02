Slučaj Generalštab

30.decembar 2025. Sonja Ćirić

Otkaz za dvoje konzervatora: „Nije mi krivo“

Zvaničan razlog za otkaz dvoje konzervatora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture je nedostatak novca, a nezvanični bi mogao da bude potpis za smenu v.d. direktora Gorana Vasića. „Nije mi krivo“, kaže jedan od otpuštenih Tihomir Dičić,