Festivali koji se održavaju u Beogradu tokom kalendarske godine u decenijama stalnim terminima, ove godine su planirani u septembru.

Ili, može i ovako da se kaže: osim Beogradskog festivala igre i Beldocs-a, svi ostali prestonički festivali biće u septembru. Beogradski festival igre je upravo završen, a trajao je u martu i aprilu kao i uvek, Beldocs će biti od 21. do 27. maja takođe kao i uvek, dok su Fest, Bitef, Martovski festival, „Sedam veličanstvenih“ planirani za septembar i prve dane oktobra.

Odbor Festa je odlučio da umesto u februaru kao do sad, ovaj festival bude održan od 12. do 23. septembra, očekujući da će im do tada Skupština grada imenovati umetničkog direktora odnosno selektora.

Gotovo istovremeno, od 18. do 25. septembra, zakazan je još jedan filmski festival – evropskog dugometražnog dokumentarnog filma „Sedam veličanstvenih“, što je inače njegov uobičajeni termin.

Na „Sedam veličanstvenih“ će se nadovezati drugi festival dokumentarnog filma, istina kratkometražnog: Odbor Martovskog festivala je na sednici u sredu odlučio da novi termin bude od 30. septembra do 5. oktobra.

Bitef je sve do sad, prethodnih 58 godina, održavan krajem septembra. Odbor ovog festivala upravo odlučuje o ovogodišnjem festivalu, pa i o terminu, znači trenutno nije preciziran.

U to vreme je uobičajeno počinjao i Oktobarski salon, najveća likovna manifestacija u zemlji, a prvih dana oktobra – Bemus, najveći međunarodni muzički festival. Odbori ovih manifestacija se još uvek nisu oglasili povodom ovogodišnjih izdanja.

U oktobru je i Sajam knjiga.

Zašto su festivali navalili na septembar? Zato što im druga opcija, da odustanu od ovogodišnjeg izdanja, ne odgovara.

Ova festivalska gužva u septembru nikom ne koristi. Ni publici ni kulturi, a cela stvar deluje kao otaljavanje posla.

Ko je kriv? Festivali nisu. Oni su svoj deo obaveze i posla uradili na vreme, ali ne mogu da ga realizuju dok im osnivač, dakle Skupština grada, to ne omogući. Odnosno, dok ne odluči šta će ove godine sa njima biti. I da li će neki da pauziraju.