"Ne razumem kome je to trebalo", komentariše osnivač "Sedam veličanstvenih" Zoran Popović odluku da se Fest održava istovremeno kad i Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma

U petak 14. februara je odlučeno da ove godine Fest ne bude u februaru kao do sad, nego od 12. do 23. septembra. U isto to vreme, gotovo u dan, godinama unazad održava se Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma „Sedam veličanstvenih“.

I, to nikako nije dobro.

Mali i veliki

Zoran Popović, koji je 2005. sa suprugom Svetlanom osnovao „Sedam veličanstvenih“, kaže za portal „Vremena“ da su „zatečeni“ i da im nije jasno kako je do ovakve odluke moglo da dođe.

„Kad zakažete neki manji događaj u vreme većeg, to tom većem neće smetati. Ali obrnuto, ako manji događaj poklapate većim, to je pogubno po manji. A kao što svi znamo, Fest nije festival koji traje samo u dane svog termina, nego traje i pre i posle toga, traje ceo taj mesec. Zato ovo premeštanje Festa sa februara na septembar znači da će sva ostala kulturna dešavanje u tom mesecu biti nevidljiva“, kaže Zoran Popović.

Podsetimo, u septembru počinje sezona svih kulturnih scena: i pozorišne i muzičke i likovne i filmske. U septembru su Bitef i Bemus, i Oktobarski salon, a blizu njih u oktobru je i Sajam knjiga.

Festival „Sedam veličanstvenih“ po pravilu počinje 12. ili 13. septembra. Zoran Popović kaže da je slučajno ove godine pomeren da traje od 18. do 25. septembra, „ali to što će Fest preklopiti samo prvu polovinu našeg festivala, nije nikakva olakšavajuća okolnost.“

Svi su gubitnici

„Bojim se da ’Sedam veličanstvenih’ gubi svoj tradicionalni termin. Nemoguće je odvijati se paralelno sa Festom. Ne razumem kome je to trebalo. Tu ne gubimo samo mi, nego i publika i Grad Beograd. Oni koji vole film, hteli bi i na Fest i na naš festival. Opšte je poznato da kad se prave godišnji rasporedi festivala, da se vodi računa o razmaku između dve manifestacije zato što ljudi ne mogu da ih konzumiraju kad su spojene.“

Zoran Popović negira da ga je Fest obavestio o nameri da promeni termin.

Nema rešenja

„Ponašaju se kao da ne postojimo. O svemu smo saznali kad i svi ostali, znači kad je već sve bilo odlučeno“, kaže.

Ne zna rešenje ove situacije.

„Da li da mi menjamo termin? Da li će nam Skupština grada odobriti? Prirodno je da se osećamo ugroženo. Mi smo gradski festival. Od koga da očekujemo pomoć, od Gradskog sekretarijata za kulturu? Oni se bave Festom, šta mi tu da očekujemo? To vam je klasična priča o moćnom i nemoćnom.“

Podsetimo: predsednica Odbora Festa je gradska sekretarka za kulturu Grada Nataša Mihailović Vacić.