Iako se još uvek ne zna ko će biti selektor i umetnički direktor Festa, dakle ko će da kreira i koncipira program Festa, zna se kad će ovaj Međunarodni filmski festival biti održan. Odbor ovog festivala je sinoć odlučio da će umesto krajem februara kad je bio održavan prethodne 52 godine, ovogodišnji Fest biti od 12. do 23. septembra.

Program je spreman

Jugoslavu Panteliću koji je deset godina bio i umetnički direktor i selektor istekao je mandat decembra prošle godine. Prema odluci Odbora ta funkcija će sada biti odvojena, a novog umetničkog direktora izabraće Skupština grada.

Odbor još uvek nije imenovao selektora, ali jeste „selektora saradnika“ i to još pre nekoliko meseci. To je novinar Ivan Aranđelović, urednik Filmskog programa Kulturnog centra Beograd. On je napravio program 53. Festa koji je Odbor usvojio, kao i listu relevantnih gostiju, i krenulo se u dogovore sa nosiocima prava za prikazivanje filmova.

Očekuje se da će sve biti spremno do najavljenog novog termina.

Osim selektora i umetničkog direktora, do skora Fest nije imao ni Odbor.

Pre nekoliko meseci član Odbora dekan Fakulteta dramskih umetnosti Miloš Pavlović podneo je ostavku, a Kseniji Zečević je istekao mandat. Novi članovi su direktorka Sava centra Kristina Milinčić, i dugogodišnja producentkinja Festa Darja Bajić. Predsednica Oodbora je već drugu godinu ista, to je Nataša Mihailović Vacić, sekretarka za kulturu Grada Beograda.

Razlozi

Kako su objasnili u saopštenju nakon sinoćnjeg sastanka, i prethodnih godina postojali su razlozi i zvanični predlozi za pomeranje termina Festa, kako bi se festival uskladio s terminima drugih međunarodnih filmskih festivala, obezbedio kvalitetniji izbor filmova, kao i efikasnije programsko i finansijsko planiranje tokom čitave godine.

Ovo podsećanje da je septembarski termin predlagan i ranijih godina odnosi se na ideju Ivana Karla direktora Filmskog centra Srbije iz 2022, a na koju je on podsetio javnost pola dana pre jučerašnjeg sastanka Odbora, putem agencije Tanjug.

Karl je rekao Tanjugu da je želeo da se to dogodi još posle jubilarnog 50. Festa 2022. godine i da je dva puta taj predlog stavljao na glasanje odboru festivala, u maju i avgustu mesecu te godine.

Objasnio je da bi septembarski termin smanjio troškove revijalnog dela programa.

Takođe, „pošto je Kanski festival završen četiri meseca ranije, a Venecijanski festival tri nedelje ranije, filmovi u septembru bi bili neuporedivo aktuelniji, dostupniji, pogotovo što na talasu i nakon Festa mogu odmah da započnu bioskopsku distribuciju. Isto važi za regionalne festivale sa koji dolazi jedan deo naslova za takmičarski program”, rekao je Karl.

Fest cele godine

Karl je dodao da Fest ne treba da odustane od dosadašnjeg termina februar-mart, koji bi odgovarao reviji „Fest klasik” na kojoj će biti prikazivane remasterizovane – digitalizovane verzije filmova sa ranijih festivala. Na taj način bi Fest, rekao je, bio prisutan cele godine u kulturnom životu Beograda, Srbije i regiona: kroz retrospektivno revijalno dešavanje u februaru i centralno u oktobru.

Tako će Beograd od ove godine, u septembru osim Bitefu, biti domaćin i drugom međunarodnom festivalu – Festu.