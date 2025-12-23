Baština
Prodaje se dvorac porodice Dunđerski
Početna cena po kojoj će biti licitiran dvorac porodice Dunđerski Sokolac sa okolnim objektima i imanjem, je 325.000 evra. Država nije zainteresovana da ga kupi
Od utorka do četvrtka sindikati Drame, Baleta i Muzičkih umetnika Narodnog pozorišta održaće štrajkove upozorenja. U sredu će biti pred premijeru „Gospođe Olge“ kojoj će prisustvovati Dragoslav Bokan, čija je smena jedan od zahteva štrajkača
Na fotografiji koju objavljujemo su članovi Sindikata Baleta Narodnog pozorišta i glumačkog sindikata Singlus, u foajeu zgrade, snimljeni večeras (23. decembar) neposredno pre nego što će početi publika da dolazi na početak baletske predstave Krcko Oraščić na Velikoj sceni.
U pitanju je njihov zajednički štrajk upozorenja, na kome će publici u foajeu čitati svoje zahteve.
A to su: smena ministra kulture Nikole Selakovića, smena Uprave Narodnog pozorišta i Upravnog odbora, i poboljšanje radnih uslova.
Sutra će na ovom istom mestu štrajk upozorenja imati sindikati Baleta i Muzičkih umetnika, a ispred Scene „Raša Plaović“ glumački sindikat.
Naime, sutra je na Sceni „Raša Plaović“ premijera predstave „Gospođa Olga“ Milutina Bojića, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Reditelj je Jug Đorđević, a naslovnu ulogu igra Nela Mihailović.
Očekuje se da će na premijeri biti Dragoslav Bokan, te da će, ulazeći u salu, imati prilike da čzahtev za uje zahteve štrajkača među kojima je i njegovom ostavkom.
U četvrtak, sindikati sva tri ansambla Narodnog pozorišta održaće štrajk upozorenja zajedno, u foajeu Scene „Raša Plaović“.
