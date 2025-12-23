Baština

23.decembar 2025. S. Ć.

Prodaje se dvorac porodice Dunđerski

Početna cena po kojoj će biti licitiran dvorac porodice Dunđerski Sokolac sa okolnim objektima i imanjem, je 325.000 evra. Država nije zainteresovana da ga kupi

Slučaj Generalštab

21.decembar 2025. S. Ć.

Kako su po Vučiću blokaderi digli cenu Trampovom hotelu

Marta prošle godine zidanje Trampovog hotela u Beogradu koštalo je oko 460 miliona evra, a sad, kad je sporazum propao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da košta 750 miliona. Neki viđeni naprednjaci licitiraju još više