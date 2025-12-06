Glumci Narodnog pozorišta najavili su štrajk upozorenja na dan otvaranja zgrade posle dvomesečne pauze, kako bi javnost upozorili da njihovi zahtevi nisu ispunjeni

Posle dva meseca i četiri dana, Narodno pozorište počinje sa radom 7. decembra.

Tim povodom glumci su najavili štrajk upozorenja zato što njihovi zahtevi nisu ispunjeni: član koji zabranjuje javno iskazivanje političkog stava još uvek nije uklonjen iz Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti koji je donela nova Uprava, nisu smenjeni ni Uprava ni Upravni odbor, a i Nikola Selaković je još uvek ministar kulture.

Darko Tomović, predsednik glumačkog sindikata Narodnog pozorišta „Singlus“ podseća za „Vreme“ da je „štrajk upozorenja sa istim ovim zahtevima održan 3. oktobra, zbog čega je Uprava, ne bi li nas ućutkala, zatvorila celo pozorište.“

Novi štrajk upozorenja će biti održan u zgradi pozorišta „kao što nalaže zakon“, a počeće u 21čas „u vreme kad se završava predstava na Velikoj sceni.“

„Bićemo tu u vreme poklona i kad publika izlazi iz gledališta. Opet ćemo prisutnima ponoviti naše zahteve. Mi nemamo drugog zakonskog načina osim štrajka, zato što se Uprava ponaša kao da ti zahtevi na postoje i ne odgovara na naše dopise. A i kad odgovori, te rečenice su puke nefunkcionalne autistične floskule kakve se izgovaraju kad je neko na kraju, pa tako i ova Uprava“, kaže Darko Tomović.

Da li je zgrada bezbedna

Zgrada Narodnog pozorišta je bila zatvorena kako bi se rešili nedostaci u vezi protivpožarne zaštite.

Uprava Narodnog pozorišta je obavestila publiku da nastavlja sa radom 7. decembra, ali ni jednom reči nije potvrdila da je zgrada sada bezbedna. Ne zna se ni šta je tokom ova dva meseca popravljeno ili novo urađeno, kako bi boravak u zgradi bio bezbedan od požara. Niti koliko je to koštalo. I odakle sad odjednom Ministarstvu kulture novac za to, kad ga letos, kad je bivša Uprava tražila novac za atestiranje protivpožarnih aparata, nije bilo.

Tokom prethodna dva meseca, u zgradi Narodnog pozorišta zaposleni nisu viđali radove koji bi zahtevali zatvaranje zgrade.

Sezona će u nedelju biti nastavljena Verdijevom operom „Rigoleto“, uz napomenu pozorišta da je vraćena na repertoar posle višegodišnje pauze. Na Sceni „Raša Plaović“ je duodrama „Gospođa Ajnštajn“ u kojoj igraju Dušanka Glid i Goran