Nedavno otvoren Muzej Viminacijum izuzetan je u državi jer se nalazi na samom lokalitetu. Arheologija i zaštita nepokretnog kulturnog nasleđa prioriteti su Ministarstva kulture, rekao je ministar Selaković. Međutim, za Belo brdo nema novca u ovogodišnjem budžetu, a Generalštabu je oduzet status kulturnog dobra
Na kraju prošle godine otvoren je Muzej Viminacijum, prvi ovdašnji arheološki muzej izgrađen na samom lokalitetu antičkog grada.
Muzej čuva preko 1.700 predmeta iz rimske antike, prikazujući život u Viminacijumu od osnivanja grada do Srednjeg veka, tematski organizovanih, sa prikazima svakodnevnog života: izloženi su medicinski instrumenti, igračke, nakit, religijski i magijski predmeti, oprema za pisanje … Svi su iskopani na Viminacijumu i mnogi su unikatni.
Tintinabulum, zvonce na vetar
Među njima je poseban tintinabulum, rimsko zvonce na vetar pronađen pre dve godine, koji je važan zato što je tek četvrti celi pronađen u celom Rimskom carstvu.
Izloženo je i 18 bista rimskih careva rođenih na tlu današnje Srbije, poput Konstantina Velikog, Decija Trajana, Proba ili Justinijana, koje su bile deo izložbe i projekta „Putevima rimskih imperatora“.
Foto: Tanjug/Rade ŽivančevićRimski imperatori
Muzej Viminacijum ima tri nivoa na površini od 402 kvadratnih metara. Deo je Arheološkog instituta na prostoru arheološkog lokaliteta Viminaciju, a osnovan je Rešenjem Ministarstva kulture 2019. godine. Prostor je u potpunosti opremljen tokom pet projektnih godina, od 2021. do 2025, sredstvima Ministarstva kulture i Arheološkog instituta.
Prioriteti Ministarstva
Početkom avgusta prošle godine, Ministarstvo kulture i Arheološki institut u Beogradu potpisali su ugovore za realizaciju 17 projekata u oblasti arheološkog i nepokretnog kulturnog nasleđa, ukupne vrednosti 23.500.000 dinara.
Od toga je 13.300.000 dinara namenjeno arheoloških istraživanjima, dok je 10.200,000 dinara opredeljeno za radove na zaštiti i prezentaciji nepokretnog kulturnog nasleđa.
Foto: Tanjug/Rade ŽivančevićPremijer Macut i ministar Selaković na otvaranju Muzeja Viminacijum
Ministar Nikola Selaković je tada naglasio da su arheologija i zaštita nepokretnog kulturnog nasleđa prioriteti Ministarstva kulture, ali i veliki neiskorišćen potencijal za razvoj kulturnog turizma u Srbiji. Ako samo pet procenata od 3,5 miliona posetilaca Ekspa dođe u Viminacijum, rekao je tada ministar Selaković, to bi značilo 175.000 turista.
