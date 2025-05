Muzej Jugoslavije poziva na proslavu sutrašnjeg Dana mladosti koji ne postoji, ali nije zaboravljen.

Slavljen je 25. maja u Jugoslaviji od 1945. do 1987. od Triglava do Vardara na dan rođendana Josipa Broza Tita. Bio je to opštenarodni praznik sa mnogo priredbi, sletova i završnom svečanošću u Beogradu na stadionu JNA, gde bi Titu bila uručena Štafeta mladosti koja je do tada i po nekoliko meseci, pronošena po celoj Jugoslaviji.

Danas Muzej Jugoslavije poziva „da obeležimo Dan mladosti i setimo se zašto je to nekada bio „praznik omladine cele naše zemlje”, a danas povod da se družimo u Muzeju Jugoslavije i time dajemo nova značenja kulturnom nasleđu koje baštinimo“.

Posetioce će u Muzejskom parku 17 časova dočekati članice i članovi saomoorganizovanog hora i orkestra Horkestra, binu će preuzeti di džej Peđa Radović s jedinstvenim setom numera koje će nas provesti kroz decenije omladinske kulture i načine na koje se ona muzički artikulisala, s naglaskom na to kako današnja omladina koristi muzičko nasleđe Jugoslavije kada nastoji da izrazi svoj borbeni glas. Program će zatvoriti koreografska instalacija Holopartizanke sa četiri ljudske i četiri hologramske plesačice, inspirisana sećanjima na priče i mitove o partizankama.

Program je, naravno, besplatan.

Proslava Dana mladosti gasila se onako kako se gasila i Jugoslavija. Smatra se da nije bo problem u mladosti nego u Titu koga su, nakon raspada, bivše članice Jugoslavije želele da što pre zaborave. Osim u neformalnim izjavama javnih ličnosti, predlozi da se Dan mladosti kasnije opet ustanovi nisu postojali.

U Muzeju Jugoslavije kažu da će žurka za 25. maj biti početak njihovog osmog Leta u MuzeYu, i očekuju tradicionalno veliku posetu.