Početkom septembra je prva grupa zaposlenih u kompaniji Leoni dobila otkaz ugovora o radu, u skladu sa ranijom najavom ove kompanije, a sada je jasno da će do kraja godine pogon u Malošištu biti potpuno ugašen

Još 3. jula kompanija Leoni je obavestila javnost da će doći do potpunog zatvaranja pogona u Malošištu, početkom septembra prvih 400 radnika dobilo je otkaz, a sada se zna da će taj pogon do kraja godine biti ugašen.

Time će bez posla ostati ukupno oko 1.900 ljudi.

Nakon što su neki radnici koji su ostali bez posla naveli da im nije uplaćeno osam meseci radnog staža, iz ove kompanije to demantuju i kažu da redovno izvršavaju sve obaveze prema zaposlenima i da im je iz Fonda PIO rečeno da se podaci o stažu evidentiraju po završetku godine.

Kažu i da je otpremnine dobilo oko 420 radnika iz ovog ogranka i da je obračun urađen po zakonu.

U saopštenju se navodi da kompanija Leoni „od prvog dana svog poslovanja u Srbiji redovno izvršava sve obaveze prema zaposlenima, uključujući isplatu zarada, naknada zarada, kao i uplatu poreza i doprinosa“.

„Time je obezbeđen kontinuitet u ostvarivanju svih prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja. Zato nisu tačni navodi da nije uplaćeno osam meseci radnog staža u 2025. godini“, navodi se u saopštenju.

Otpremnina za svaku punu godinu staža

Kompanija navodi da se, prema Zakonu o radu, otpremnina isplaćuje samo „…za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca…“ (čl. 158), što znači ne i za mesece preko pune godine.

„Zaposlenima sa kojima se raskida ugovor o radu isplaćuje se za svaku punu godinu staža otpremnina u visini 50 odsto prosečne mesečne zarade („bruto 1“) ostvarene u poslednja tri meseca. To je za 50 odsto više od minimalne otpremnine koju propisuje zakon. Iz načina obračuna otpremnine koji je propisan zakonom, proizlazi da će svaki zaposleni koji bude proglašen viškom dobiti različit iznos otpremnine u zavisnosti od proseka svoje tri poslednje zarade“, navodi se u saopštenju.

Iznos od oko 46.600 dinara po navršenoj godini staža u kompaniji Leoni, koji se, kako se ističe, pominje u medijima, obračunat je samo kao primer na osnovu proseka za radno mesto operatera, „što znači da je osnovica za druga radna mesta drugačija i uglavnom viša“.

Do kraja godine još 1500 ljudi ostaje bez posla

Do kraja godine u ogranku Malošište bez posla će ostati još oko 1.500 ljudi (ukupno je u fabrici bilo zaposleno oko 1.900).

„Kao što je kompanija Leoni objavila u saopštenju od 3. jula, razlog zatvaranja ovog ogranka jeste poslovanje sa gubitkom. Na drugim lokacijama u Srbiji – u Prokuplju, Nišu i Kraljevu, kompanija se takođe suočava sa porastom troškova. Ipak, ove tri fabrike nastavljaju da rade na svojim projektima sa jasnim ciljem unapređenja poslovanja“, stoji u saopštenju.

U ovom trenutku Leoni Srbija zapošljava oko 8.500 ljudi, što, kako se ocenjuje – znači da će nakon zatvaranja ogranka Malošište imati oko 7.000 zaposlenih „i još uvek biti jedan od najvećih poslodavca u oblasti industrije“.

„Kompanija Leoni u Srbiji posluje od 2009. godine i do sada je poslovala samo sa usponom i širenjem proizvodnje. Kriza u evropskoj automobilskoj industriji kao i uslovi poslovanja u Srbiji doveli su do gašenje jednog od četiri ogranka i to je vrlo težak udarac za one koji ostaju bez posla, za samu kompaniju, kao i za lokalnu zajednicu“, zaključuje se u saopštenju kompanije Leoni.

Izvor: N1/Južne vesti/Vreme