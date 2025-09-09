Cena rada
U julu ove godine najavljeno je da kompanija „Leoni“ zatvara pogon u Malošištu kod Doljevca. Bez posla će ostati 1.900 radnika, a otpušteno je prvih 400. Nekoliko radnika se žali da im nije uplaćen doprinos za penziju
Nakon što je pre dva meseca saopšteno da kompanija „Leoni“ zatvara pogon u Malošištu kod Doljevca i da će bez posla do kraja godine ostati oko 1.900 zaposlenih, prvih 400 radnika je dobilo otkaze i otpremnine, pišu Južne vesti.
Zaposlenima sa kojima će biti raskinut ugovor o radu biće isplaćena otpremnina u visini 50 odsto od „bruto 1“ iznosa prosečne mesečne zarade isplaćene u poslednja tri meseca za svaku punu godinu radnog staža ostvarenu u kompaniji.
Nekoliko radnika kaže da im za ovu godinu nije uplaćen doprinos za penziju i da im nedostaje staž od osam meseci.
„Kompanija nas je uredno odjavila 5. septembra (2025. godine), ali nigde nema staža od osam meseci i pet dana. Nije uplaćeno za tekuću godinu. Napominjem da sve kolege koje su dobile listing, takođe nemaju uplate za tekuću godinu“, kaže jedna radnica.
Iz Nacionalne službe za zapošljavanje navode da rade sve da zbrinu otpuštene radnike, da ima oko 300 slobodnih radnih mesta u Nišu, 200 u Prokuplju, a da je opcija i zapošljavanje u fabrikama u Kruševcu.
Fabrika kraj Doljevca se zatvara zato što nije održiva jer pravi značajan gubitak, naveli su još jula iz „Leonija“. Dodali su da će do kraja 2025. godine potpuno obustaviti proizvodnju u tom pogonu.
Drugi „talas“ otpuštanja
Ovo je drugi „talas“ otpuštanja u Nišu. U prvom su prvo kondukteri ostali bez posla zbog uvođenja validatora, a onda je Beneton zatvorio pogon. Nedugo zatim je i Džonson elektrik najavio da će smanjiti broj radnika.
Međutim, zvanični podaci ne pokazuju da je ovoliki broj ljudi ostao bez posla.
Od početka godine, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, u Nišu se broj nezaposlenih od 16.272 (januar) smanjio na 16.068 (jul).
