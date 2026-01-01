Šuška se već neko vreme da će MOL možda kupiti NIS, a sada je takvu informaciju indirektno potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Da mađarska kompanija MOL pregovara sa ruskom stranom o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS) indirektno je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je u izjavi novinarima ispred skupštine Srbije, u takozvanom Ćacilendu pretvorenom u privremeno novogodišnje seoce, rekao da će NIS odmah nakon praznika početi da nabavlja i prerađuje naftu, a da će Rafinerija početi da radi punom parom oko 18. januara.

„Nadam se da će dotle Rusi i Mađari da svoj posao završe“, rekao je Vučić, izrazivši istovremeno nadu da će goriva biti sasvim dovoljno za sve potrebe u zemlji.

Izvor: Beta