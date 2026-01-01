Expo 2027
Ekspo raskinuo ugovor s firmom McCann
Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd i konzorcijum na čelu s agencijom McCann sporazumno su raskinuli okvirni sporazum o pružanju marketinških usluga, prenosi Nova
Šuška se već neko vreme da će MOL možda kupiti NIS, a sada je takvu informaciju indirektno potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić
Da mađarska kompanija MOL pregovara sa ruskom stranom o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS) indirektno je potvrdio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
On je u izjavi novinarima ispred skupštine Srbije, u takozvanom Ćacilendu pretvorenom u privremeno novogodišnje seoce, rekao da će NIS odmah nakon praznika početi da nabavlja i prerađuje naftu, a da će Rafinerija početi da radi punom parom oko 18. januara.
„Nadam se da će dotle Rusi i Mađari da svoj posao završe“, rekao je Vučić, izrazivši istovremeno nadu da će goriva biti sasvim dovoljno za sve potrebe u zemlji.
Izvor: Beta
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Preduzeće EXPO 2027 d.o.o. Beograd i konzorcijum na čelu s agencijom McCann sporazumno su raskinuli okvirni sporazum o pružanju marketinških usluga, prenosi Nova
Produženom licencom koju je dobio NIS omogućeno je obavljanje operativnih aktivnosti i ponovno pokretanje Rafinerije u Pančevu
Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2026. povećana je za 10,1 odsto
Nova godina donosi nova pravila za penzionere i nove iznose na penzionom čeku. Ali, primanja najstarijih nastavljaju da kaskaju za poskupljenjima
Stanovanje u Srbiji postalo je papreno. Prema matematici koju je izradio Republički geodetski zavod, građani mogu da provere za koliko bi danas mogli da prodaju sopstveni stan
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve