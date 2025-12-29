Potpisi za studente

29.decembar 2025. M. L. J.

Studenti ne staju: Stižu nove akcije potpisivanja

Oni koji 28. decembra nisu mogli, a hteli su da daju podršku studentima, imaće nove prilike. Dijaspora će od ponedeljka, 29. decembra moći da stavi onlajn potpis, a uskoro kreću i nove akcije potpisivanja