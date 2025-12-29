Šatori ispred Narodne skupštine su uklonjeni, a na njihovom mestu nikli su novogodišnji štandovi. Ćacilend se ubrzano uklanja, a prolaz iza ograda je sada moguć svima

Plato kod Narodne skupštine Srbije ubrzano se priprema za praznični bazar.

Prostor je i dalje opasan metalnim ogradama, ali se sada neometano može iza njih.

Na mestu gde su mesecima stajali šatori i gde prolaz nije bio moguć svakome, postavljeni su štandovi na kojima bi narednih dana trebalo da se nađu suveniri, hrana, piće…

Nekoliko momaka ubrzano ih kiti novogodišnjim ukrasima, a postavljaju se i jelke.

Da će Ćacilend biti uklonjen najavio je lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a kako je rekao, na njegovom delu, biće postavljeno Božićno selo.

Vidno je manje šatora i unutar Pionirskog parka, a uklonjena je i drvena ograda u blizini Andrićevog venca. Međutim, metalne ograde i dalje su na starom mestu, a ulaz u park nije moguć.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.