Produženom licencom koju je dobio NIS omogućeno je obavljanje operativnih aktivnosti i ponovno pokretanje Rafinerije u Pančevu

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je američko Ministarstvo finansija izdalo kompaniji posebnu licencu, kojom joj se ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti, zaključno sa 23. januarom, kao i održavanje poslovanja.

Tom licencom se omogućava i održavanje ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.

U saopštenju NIS-a se navodi da su američke sankcije prema kompaniji stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra.

Ministarstvo finansija SAD je izdalo licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi, sa važenjem do 24. marta.

