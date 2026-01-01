Minimalna zarada
Povećanje minimalca: Koliko će 2026. zarađivati zaposleni sa najnižim primanjima?
Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2026. povećana je za 10,1 odsto
Produženom licencom koju je dobio NIS omogućeno je obavljanje operativnih aktivnosti i ponovno pokretanje Rafinerije u Pančevu
Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je američko Ministarstvo finansija izdalo kompaniji posebnu licencu, kojom joj se ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti, zaključno sa 23. januarom, kao i održavanje poslovanja.
Tom licencom se omogućava i održavanje ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na NIS i njegova operativna zavisna društva, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje.
U saopštenju NIS-a se navodi da su američke sankcije prema kompaniji stupile na snagu u punom obimu 9. oktobra.
Ministarstvo finansija SAD je izdalo licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi, sa važenjem do 24. marta.
Izvor: FoNet
Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.
Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2026. povećana je za 10,1 odsto
Nova godina donosi nova pravila za penzionere i nove iznose na penzionom čeku. Ali, primanja najstarijih nastavljaju da kaskaju za poskupljenjima
Stanovanje u Srbiji postalo je papreno. Prema matematici koju je izradio Republički geodetski zavod, građani mogu da provere za koliko bi danas mogli da prodaju sopstveni stan
Šta li će se desiti 15. januara, ako Rusi dotle ne prodaju NIS? Hoće li ga država kupiti? Ili prinudno nacionalizovati? Ili nešto treće?
Globalni rast će se umereno usporiti – sa 3,2 odsto u 2025. na 2,9 odsto u 2026. godini, procenjuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD)
Politička 2025.Godina u kojoj se desila decenija Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve