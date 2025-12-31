Administracija u Vašingtonu produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. јanuara

Posle 84 dana američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, vašingtonska administracija produžila je operativnu licencu za rad NIS-a do 23. januara, piše RTS.

Ta odluka SAD je usledila posle današnjih razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa OFAC-om i Stejt departmentom, kao i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

RTS nezvanično saznaje da bi do tada mogli da se završe i pregovori „Gasproma“ sa mađarskim MOL-om o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u.

Detaljnije informacije pisma koje stiže iz Vašingtona i značaju operativne licence za NIS i Srbiju Vučić će građanima saopštiti 1. januara.

I ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je na društvenim mrežama da su SAD produžile licencu za rad NIS-a.

„Dragi građani, odlična vest za kraj godine za našu zemlju – sa zadovoljstvom vas obaveštavam da je Naftna industrija Srbije dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak rada do 23. januara“, navela je ona.

Đedović je istakla da ovo znači i da će Rafinerija u Pančevu posle 36 dana moći da nastavi sa radom.

JANAF spreman da obezbedi snabdevanje Rafinerije u Pančevu

Nakon što je OFAC odoborio licencu NIS-u do 23. januara 2026. godine iz JANAF-a su saopštili da su u potpunosti spremni da odmah obezbede nesmetan transport i snabdevanje Rafinerije u Pančevu sirovom naftom.

„JANAF je u saradnji s Vladom Hrvatske ishodovao licencu kojom se odobrava do 23. januara 2026. godine učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.“, navodi se u saopštenju JANAF-a.

U JANAF-u su naveli da se takođe nadaju skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupovini ruskog udela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uslovi propisani sankcijskim režimom.

Vlada Hrvatske je na mreži Iks objavila da će ovom odlukom biti omogućeno dalje snabdevanje isključivo naftom koja nije ruskog porekla. Takođe, Vlada Hrvatske je navela i da ova odluka „jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera“.

„Danas je američki OFAC izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. januara 2026. Time će se omogućiti dalje snabdevanje isključivo naftom ne-ruskog porekla. Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju evropske zavisnosti od ruske energije“, navela je Vlada Hrvatske.

Protekle nedelje, 24. decembra, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je novu licencu Naftnoj industriji Srbije, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta.

Potvrđeno je da Rusi o prodaji svog udela pregovaraju sa mađarskim MOL-om.

Od uvođenja sankcija NIS-u nema uvoza sirove nafte jadranskim naftovodom, pančevačka rafinerija d 2. decembra ne radi, a Srbija se oslanja na državne rezerve i uvoz derivata.