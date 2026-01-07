Nekretnine

Hoće li 2026. pasti cene nekretnina?

Tržište nepokretnosti u Srbiji u trećem kvartalu prošle godine imalo je rast od 2,2 odsto u odnosu na isti period 2024. Godine. Kakve se cene očekuju u 2026. godini?

Upozorenje RHMZ na sneg i ledenu kišu: Delovi Srbije bez struje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije rano jutros uputio je upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše i snega. Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče u većini delova Srbije. Putevi prohodni, dok na aerodromu ima pojedinih kašnjenja

Zora uvek dođe

Na Čuburi, na kartonima, boravi Zora. Nikome ne smeta i voli da priča. Nekada nestane, ne zna se kuda.