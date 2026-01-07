Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo osamnestogodišnjeg mladića u mestu Tovariševo kod Bačke Palanke u kafiću u kome se proslavljao Božić

Muškarac (38) iz sela Obrovac uhapšen je zbog sumnje da je protekle noći oko tri sata ujutru u kafani u Tovariševu nožem u vrat ubo tinejdžera N. V. (18), koji je ubrzo potom preminuo.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je došlo do svađe, posle čega je N. V. (18) otišao do toaleta, a onda ga je osumnjičeni za ubistvo pratio.

Tamo ga je ubo u vrat i pobegao, a mladić je smogao snage i izašao iz toaleta. N.V. je preminuo u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Policija je dobila poziv oko 3 ujutru nakon što čega su pripadnici MUP-a izašli na teren.

Zločin se, prema pisanju portala Nova, dogodio u kafiću „Escape M“ tako što je napadač zario nož u vrat žrtvi.

Policija je prethodno blokirala sve izlaze iz mesta i intenzivno tragala za napadačem.

Pomenuti portal navodi da su „u krcatom lokalu ‘Escape M’ mladi uz muziku dočekivali Božić“ i da je „sukob eskalirao iznenada“.

„Sve se desilo u sekundi! Muzika je treštala, a onda je odjednom nastao tajac, pa vriska. Videli smo momka kako se drži za vrat. Ubica je iskoristio opšti metež i bukvalno ispario iz kafića pre nego što je iko shvatio šta se dešava“, naveo je neimenovani izvor pomenutog portala koji je „blizak istrazi“ i koji se „našao na licu mesta“.

Navedeno je i da je Hitna pomoć stigla u rekordnom roku, ali da su „rane bile preteške“, pa iako je mčadić pokazivao znake života, izdahnuo je u vozilu saniteta na putu ka bolnici.

RTS navodi nezvanična saznanja da je tužilac kvalifikovao ovaj zločin kao krivično delo ubistva.