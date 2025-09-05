Nikome nije jasno kako je moguće da vozač autobusa u 4.30 ujutro, očigledno tek na početku smene i kada drugih vozila praktično nema, u toj meri izgubi kontrolu da se zakuca u prodavnicu

Na Ibarskoj magistrali kod kružnog toka na Petlovom brdu u Ulici Đuje i Dragoljuba, autobus javnog prevoza u četvrtak rano ujutro, oko 4.30 sati, sleteo ja s puta i zabio se u lokal, odnosno prodavnicu odeće.

Na svu sreću povređenih nije bilo, ali nikome nije jasno kako je moguće da vozač autobusa očigledno tek na početku smene i kada drugih vozila praktično nema, do te mere izgubi kontrolu da se zakuca u prodavnicu.

To je misterija i za direktora Centra za lokalnu samoupravu Nikolu Jovanovića koji taj incident označava kao „neobašnjiv“.

„Taj incident je na sreću bez fatalnih posledica, a znamo da je u pitanju vozilo prevoznika C&LC Group. Vozač nije pritisnuo alarm i nije prijavio tu nezgodu, niti je prevoznik to prijavio Sekretarijatu za javni prevoz. U pitanju je turski BMC autobus“, kaže Jovanović za „Vreme“.

Jedino će ti leteći automobili moći da nas spasu od šofera GSP iz Pakistana iz Šri Lanke. pic.twitter.com/wWm3KrIYeB — Kosta Konstantinović 🇪🇺🇺🇦🇬🇪 (@KostaKonstan) September 4, 2025

Podsetio je i na tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je prošle sedmice u Zemunu stradala devojčica.

„Prema našim informacijama, vozač GSP Beograd koji je usmrtio maloletnu devojčicu skrivio je u poslednje dve i po godine 14 saobraćajnih nesreća, imao materijalnu štetu sa vozilima, bio sklonjen u garažu zbog učestalih ekcesa, ali je neko odlučio da ga opet pošalje na ulice. I taj autobs napravila je turska firma BMC“, kaže Jovanović.

A odgovora na pitanje zašto i kako se ta nesreća dogodila još uvek nema.

„Direktor GSP Beograd, niti bilo ko iz rukovodstva, nisu se ni oglasili, čak ni da izraze saučešče“, zaključio je Jovanović.

Centar za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović

Dugi niz nesreća

Zakucavanje u prodavncu i pogibija devojčice samo su nastavak dugog niza nesreća koje su prouzrokovali ili u kojima su učestvovali autobusi javnog saobraćaja.

U januaru ove godine 18 osoba je povređeno u sudaru dva autobusa gradskog saobraćaja na Novom Beogradu. Nesreća se dogodila kada je vozač autobusa koji saobraća na liniji broj 601, državljanin Šri Lanke, prednjim delom udario u zadnji deo autobusa koji saobraća na liniji broj 45, kojim je takođe upravljao državljanin Šri Lanke.

U septembru 2024. godine Na Belim vodama u saobraćajnoj nesreći su učestvovala dva gradska autobusa na linijama 512 i 55, a prednji deo jednog od vozila je tada potpuno smrskan. Povređeno je ukupno 12 ljudi, među kojima i oba vozača i devetoro putnika. Među njima, dve osobe su teško povređene.

U januaru 2024. godine dva autobusa GSP-a na linijii 95 sudarila su se na stajalištu u Bloku 21. Nezgoda se dogodila zato što se autobus koji je pristajao na stajalište nije na vreme zaustavio i udario u autobus koji je već bio na stajalištu. Povređenih nije bilo, ali je šteta na vozilima bila velika. Pošto je to stajalište namenjeno i tramvajima, saobraćaj na šinama je dugo vremena bio blokiran.

Kod Mašinskog fakulteta u novembru 2023. godine zglobni autobus se prepolovio na pola. Nezgoda se dogodila dok je autobus je bio na putu za garažu, gde je upućen na servis, pa u trenutku kada se autobus prepolovio nije bilo putnika. Tada je JKP „GSP Beograd“ objavio da ima 27 autobusa tog tipa, starijih od 15 godina i najavio da će sva ta vozila će biti isključena iz saobraćaja i podvrgnuta detaljnoj kontroli tehničke ispravnosti.

Na Brankovom mostu je u oktobru 2023. godine u potpunosti izgoreo autobus javnog saobraćajnog prevoza na liniji 704, a povređenih samo pukom srećom nije bilo. Požar je gasilo devet vatrogasaca sa dva vozila. Dok se nije pojavila dizalica da skloni olupinu na Brankovom mostu je smer ka Novom Beogradu bio privremeno zatvoren za saobraćaj.

U januaru 2024. godine autobus GSP je u Ritopeku sleteo sa puta i uleteo u dvorište jedne porodične kuće. Na svu sreću putnika u njemu nije bilo, pa je povređen samo vozač autobusa, a ograda kuće potpuno je uništena.

U martu 2024. godine kod Karađorđevog parka sa autobusa GSP na liniji 78 otpao je točak i udario dve žene, od kojih jedna podlegla povredama u Urgentnom centru. Točak je otpao točak i kotrljao se niz ulicu oko 30 metara, da bi na kraju udario u dve žene.

Sredinom jula 2024. godine u Ulici Vojvode Micka na Karaburmi sa autobusa GSP otpala je guma i završila na trotoaru, ali srećom niko nije povređen.

Na ulgu Trgovačke i Ulice Braće Vučković na Čukarici u martu 2023. godine vozač autobusa GSP na liniji 56 umro je tokom vožnje, zbog čega je autobus naleteo na šest automobila. Prema rečima svedoka vozaču je pozlilo tokom vožnje, a on je uprkos lošem stanju uspeo je da skrene autobus koji je potom zakucao u ogradu auto placa. U nesreći je lakše povređeno 17 ljudi.

U februaru 2024. godine vozač autobusa na liniji 49 izgubio je kontrolu i zakucao se u džip koji je bio na kolovozu, i koji se potom odbio i oštetio automobile koji su bili na parkingu. Povređenih na svu sreću nije bilo.