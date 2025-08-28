Logo United Group

Medijske turbulencije

29.avgust 2025. K. S.

Ko je ko i šta je šta u Junajted grupi

Junajted grupa prolazi kroz pravu buru – od prodaje ključnih kompanija i multimilionskih transakcija, preko dramatičnih smena na vrhu, pa sve do navodnih pritisaka iz političkog vrha Srbije. Ko je ko u ovoj kompaniji

Poljoprivreda

29.avgust 2025. B. B.

Poljoprivrednici najavili protest ukoliko ne dobiju pomoć od države

Problemi u poljoprivredi se gomilaju, a država subvencijama neuspešno pokušava ponekad da pomogne iako je tržište poljoprivrednih proizvoda „opterećeno kartelskim i monopolskim ponašanjem“. Ukoliko ne dobiju pomoć od 300 evra hektaru, poljoprivrednici najavljuju protest