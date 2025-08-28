„Duboko saosećamo sa tragičnim gubitkom života mlade osobe i sa povređenima u ovoj nezgodi, ali istovremeno pozivamo javnost da se uzdrži od 'presuđivanja' da je vozač kriv za ovu tragediju“, navodi se u saopštenju koje potpisuju sindikati GSP-a

U Zemunu je u četvrtak u teškoj saobraćajnoj nesreći poginula devojčica (16), a sindikati u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) pozvali su javnost da sačeka rezultate istrage. Vozaču je određen pritvor do 48 sati.

Nesreća se dogodila oko 12 sati u Ulici Cara Dušana u blizini raskrsnice sa Ulicom Branka Pešića, kada je autobus GSP-a udario pešaka – šesnaestogodišnju devojčicu, a potom udario u kuću.

Istovremeno sudarala su se i tri putnička vozila u kojima su povređene tri osobe.

U Narodni front prevezena je trudnica (23), dok je majka sa detetom (6) prevezena u Dečju bolnicu u Tiršovoj.

Osim njih, žena (74) je sa lakšim povredama prevezena u Urgentni centar.

Sindikati u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) Beograd pozvali su javnost da sačeka rezultate istrage i da ne presuđuje unapred o eventualnoj krivici vozača.

„Duboko saosećamo sa tragičnim gubitkom života mlade osobe i sa povređenima u ovoj nezgodi, ali istovremeno pozivamo javnost da se uzdrži od ‘presuđivanja’ da je vozač kriv za ovu tragediju“, navodi se u saopštenju koje potpisuju GSP sindikati Centar, Sloga, Pravda i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda.

„Vozač bio odmoran, bez ikakvih psihofizičkih smetnji“

U saopštenju se navodi da je za sada poznato samo da je reč o autobusu marke BMC novije generacije, proizvedenog 2024. godine, koji je prošao tehnički pregled koji se obavlja na svakih šest meseci, a prethodnog dana je prošao i noćni pregled, kao deo redovne kontrole ispravnosti vozila.

„Vozač je na smenu došao odmoran i bez ikakvih znakova psihofizičkih smetnji koje bi onemogućile upravljanje vozilom, a nezgoda se dogodila svega nekoliko stotina metara od saobraćajnog pogona GSP u Zemunu, iz kojeg je autobus prethodno izašao“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, saobraćajna policija testirala je vozača i rezultati provera na prisustvo alkohola u krvi su negativni.

Navodi se i da je autobus po nalogu policije upućen na vanredni tehnički pregled, čiji rezultati bi trebalo da budu poznati narednih dana, a autobus poseduje savremeni sistem video-nadzora koji omogućava snimanje iz više uglova, uključujući i iz perspektive vozača, što će, kako veruju sindikati, biti od velike pomoći za utvrđivanje činjeničnih okolnosti i dalje rasvetljavanje događaja.

Sindikati su izrazili očekivanje da će policija i tužilaštvo što pre saopštiti prve rezultate istrage.

Vozaču određen pritvor do 48 sati

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržvanje do 48 sati vozaču autobusa GSP M.T, zbog sumnje da je danas u Zemunu izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom Ugrožavanje javnog saobraćaja.

Sumnja se da je M.T. upravljajući autobusom prošao na raskrsnici na crveno svetlo i na pešačkom prelazu udario devojku koja je prelazila sa majkom dok joj je na semaforu bilo zeleno svetlo za pešake, navodi se u saopštenju VJT.