Poljoprivrednik iz Klenja Nemanja Lacković prekinuo je štrajk glađu posle dva dana pošto je Ministarstvo poljoprivrede pristalo da zakaže sastanak u najkraćem mogućem roku, kom će, osim njega, prisustvovati i ostali poljoprivrednici iz Mačve koji su dobili rešenja o pasivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.
„Ministarstvo poljoprivrede je pristalo na sastanak sa nama i očekujemo da do samog sastanka dođe najkasnije u ponedeljak. Ukoliko se to ne dogodi, kako su moje kolege iz Udruženja Naše mleko, ali i još nekoliko poljoprivrednih udruženja najavili, idemo u radikalizaciju. Mi smo fer i pošteni, tražili smo sastanak i ja sada prekidam štrajk glađu, a moji saborci će pomeriti traktore sa ulice u Bogatiću“, rekao je Nemanja Lacković, prenose Šabačke novosti.
Lacković je nedavno dobio rešenje o pasivnom statusu gazdinstva, bez mogućnosti žalbe. Pasivizacijom gazdinstva, uskraćena su mu sva državna davanja i subvencije.
Lacković je otpočeo štrajk glađu ispred policijske stanice u Bogatiću u sredu zato što je njegovo poljoprivredno gazdinstvo dobilo rešenje o pasivizaciji. Blokirani su mu svi računi i onemogućeno da dobija subvencije i državna davanja za podršku poljoprivrednicima.
Kako je ranije naveo Lacković, na rešenju koje mu je uručeno, datum je 1. decembar, a dokument mu je u elektronsko sanduče dostavljen 16. decembra. Tako je i rok od 15 dana za podnošenje žalbe istekao, pa je ovaj uzgajivač svinja iz Mačve odlučio da započne štrajk glađu pred policijskom stanicom u Bogatiću.
Ovu lokaciju je odabrao zato što mu je, kako tvrdi, zamenik komandanta PS Bogatić obećao da niko od poljoprivrednika neće dobiti pasivni status.
Uprokos obećanju, nekoliko poljoprivrednika dobila su ovakva rešenja.
On u tovu ima 300 svinja i sada nema novca da kupi hranu za njih, pošto je u sistemu PDV-a i svu hranu za životinje kupuje preko računa koji su sada u blokadi.
Lackovićeve kolege početkom novembra sprečile su inspektora da izađe iz automobila, pošto je bio bez validnog naloga, a višesatna saga završena je nakon poziva koji je Lacković dobio iz BIA-e i obećanja da će represija prestati.
Tvrdio je tada Lacković da taj inspektor uporno obigrava oko njih šestorice zato što podržavaju studente.
Posle toga, Lacković i njegove kolege pozvani su na saslušanje u policiju, a u međuvremenu nekoliko njih dobilo je rešenje o pasivizaciji.
