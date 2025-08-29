Poljoprivreda

29.avgust 2025. B. B.

Poljoprivrednici najavili protest ukoliko ne dobiju pomoć od države

Problemi u poljoprivredi se gomilaju, a država subvencijama neuspešno pokušava ponekad da pomogne iako je tržište poljoprivrednih proizvoda „opterećeno kartelskim i monopolskim ponašanjem“. Ukoliko ne dobiju pomoć od 300 evra hektaru, poljoprivrednici najavljuju protest