Junajted grupa prolazi kroz pravu buru – od prodaje ključnih kompanija i multimilionskih transakcija, preko dramatičnih smena na vrhu, pa sve do navodnih pritisaka iz političkog vrha Srbije. Ko je ko u ovoj kompaniji

Baš kao u uvodnim stihovima pesme nekadašnjeg beogradskog benda Plejboj, priča oko Junajted grupe i njenih ćerki firmi poslednjih meseci postaje duga kao ulica, dok mnogi zaposleni, a naročito u medijima ove korporacije u Srbiji, ne znaju kakva im je sudbina.

Sve je počelo kada je većinski vlasik Junajted grupe počeo sa prodajom delova korporacije, a sada su došli i novi koraci – smene na čelnim pozicijama, a procurile su i informacije o tome da ih je tražio lično predsednik Srbije Aleksandar Vučić, mada kompanija te navode demantuje.

Tako su nastale nove turbulencije na ionako turbulentnom medijskom tržištu u Srbiji.

Ali priča je šira od granica Srbije, pošto su vlasnici i neka nova lica u ovoj kompaniji iz inostranstva.

I baš kao što se članovi benda Plejboj pitaju „da li znaš ko je ko”, znate li ko je ko i šta je šta u okviru Junajted grupe?

Pošto ovde nije reč o pesmi, evo nekih ključnih informacija o Junajted grupi, Junajted mediji i ljudima iza svega.

Šta je Junajted grupa?

Junajted grupa vodeći je telekomunikacioni i medijski provajder u Jugoistočnoj Evropi, navodi se na sajtu te kompanije.

Ima više od 15.000 zaposlenih, a ostvaruje godišnji prihod veći od tri milijarde evra.

Osnovana 2000. godine kao mala kablovska kompanija, širila se tokom narednih dvanaest godina akvizicijom i formiranjem niza preduzeća, među kojima su SBB, firma u vlasništvu Dragana Šolaka, Telemah Slovenija i Telemah Bosna i Hercegovina, piše dalje.

Kompanije su se 2012. godine ujedinile i postale Junajted grupa.

Veliki momenat u razvoju kompanije desio se u oktobru 2013. kada je deo kompanije prodat američkom investicionom fondu KKR, koji je vodio general Dejvid Petreus, bivši direktor CIA-e, čime je grupa vrednovana na 1,1 milijardu evra, piše Istinomer.

Druga promena vlasništva dešava se 2018. kada KKR prodaje kompaniju britanskom fondu BC partners, ali je „ovog puta vrednost kompanije iznad 2,5 milijardi evra“, navodi dalje Istinomer.

U martu 2019. godine većinski vlasnik postao je BC Partners, vodeća investiciona firma u oblasti alternativnih ulaganja, sa više od 40 milijardi evra imovine pod upravljanjem u segmentima private equity-ja, privatnog duga i nekretnina, a Dragan Šolak ostaje manjinski vlasnik.

Šolak je ujedno sve do juna 2025. godine bio predsednik Savetodavnog odbora Junajted grupe, praktično operativno vodeći kompaniju.

Prodaja SBB-a

U februaru 2025. Junajted grupa saopštila je da je postignut dogovor o prodaji SBB-a kompaniji e& PPF, vlasniku Jetela.

SBB je prodat za 825 miliona evra.

SBB nije jedino što je Junajted grupa prodala. Telekom je postigao sporazum i o kupovini 100 odsto udela u kompaniji Eon TV International Ltd (holding kompanija NetTV Plus preduzeća), direct-to-home (DTH) poslovanja u okviru EoNSat i Total TV u Srbiji i Severnoj Makedoniji, kao i o kupovini određenih prava, licenci i ostale imovine povezane sa Sportklub kanalima za Zapadni Balkan, direktno ili indirektno, od Junajted grupe. Telekom Srbija pristao je da za ove operacije plati 652 miliona evra.

U junu 2025. Šolak, osnivač Junajted grupe, smenjen je sa funkcije predsednika Savetodavnog odbora Junajted grupe. Istovremeno je smenjena i Viktorija Boklag, izvršna direktorka grupe.

Na njihova mesta imenovani su Stan Miler i Libor Vončina, kao novi izvršni direktor i njegov zamenik. U internom pismu zaposlenima poručeno je da „sve funkcioniše kao i do sada na svim tržištima“.

Šolak je zatim zatražio od Privredne komore Apelacionog suda u Amsterdamu da pokrene istragu o „ozbiljnoj krizi upravljanja“ u Junajted grupi. Transakcije Junajted grupe dovele su do tektonskog pomeranja na medijskom nebu Srbije. Sada su Telekomovi kanali prisutni na svim mrežama, a njihova Arena sport ima monopol na sportske prenose.

Šta je Junajted medija?

Medijski ogranak Junajted grupe, Junajted medija, proizvodi i distribuira televizijski sadržaj, odnosno upravlja sa 60 TV kanala, 40 veb i portala vesti, više od 10 štampanih izdanja i radio stanica. Između ostalog, vlasnik je medija N1, Nova S, Danas, Radar i Forbs Srbija.

U vlasništvu Junajted medije u Srbiji su i portali City magazin, Zadovoljna.rs, Idjtv, Brainz center, Sport klub, Grand online, te kanali IDJ Kids, Pikabu, Grand, Cinemania, Lov i Ribolov.

Kompanija ima medije u osam zemalja jugoistočne Evrope. Osim u Srbiji, posluje i u Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Grčkoj.

Ko je sve smenjen u Srbiji i ko je dobio nove funkcije?

Osim Šolaka i Boklang, u poslednje vreme smenjena su još neka lica u Junajted grupi.

Tako je na mesto direktorke Viktorije Boklag, koja je izvršna direktorka bila od 2018. godine, došao Sten Miler.

Kako se navodi na sajtu International Finance, Miler je iskusan poslovni lider sa više od 30 godina iskustva koji je pokazao uspeh u podsticanju rasta u brzo promenljivim medijskim i telekomunikacionim industrijama u Evropi.

„Njegovo iskustvo uključuje stvaranje značajne vrednosti u preduzećima koja posluju na širokom spektru tržišta u Evropi i šire. Tokom karijere obavljao je visoke rukovodeće pozicije. Bio je generalni direktor KPN Mobile i člana upravnog odbora Royal KPN”, navodi ovaj sajt.

Ubrzo po dolasku na čelo u Junajted grupi, usledile su i druge smene u Junajted mediji, te sedištu grupe u Srbiji.

U sredu 20. avgusta ispred prostorija Junajted grupe u Bulevaru Zorana Đinđića pojavio se Vladica Tintor, koji se predstavio kao novi direktor Junajted grupe u Srbiji, a on je dužnost zvanično preuzeo narednog dana.

Dotadašnja direktorka Junajted grupe u Srbiji bila je Bojana Mijailović.

Vladica Tintor bio je direktor RATEL-a do 2020. godine. Od septembra 2020. do aprila 2023. bio je direktor u kompaniji Novo Nordisk. Od januara 2022. do aprila 2023. bio je član Upravnog odbora Nordic Business Alliance. Od aprila do oktobra 2023. bio je, kako navodi na svom LinkedIn profilu, samostalni konsultant za razvoj poslovanja, dok je od oktobra 2023. konsultant za razvoj poslovanja u „Axians Serbia“, koji je „deo Axiansa, ICT brenda kompanije VINCI Energies“, piše Istinomer.

Usledile su i smene u Junajted mediji.

Novi generalni direktor kompanije Junajted grup, Sten Miler, dogovarao se sredinom ovog meseca sa direktorom državnog Telekoma Vladimirom Lučićem o smeni Aleksandre Subotić, dugogodišnje direktorke Junajted medija, objavila je 27. avgusta novinarska mreža OCCRP.

Ova mreža došla je do izvora i dokumenata koji govore o dešavanjima iza kulisa tokom velikih promena u Junajted grupi.

Tokom ovog razgovora Lučić je, kako pokazuje i audio-snimak razgovora, insistirao da Miler smeni Aleksandru Subotić, najbližu saradnicu manjinskog vlasnika Junajted grupe Dragana Šolaka i izvršnu direktorku Junajted medija. Lučić je navodno objasnio da je to zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Junajted grupa potvrdila je u petak (29. avgust) da se razgovor između njenog generalnog direktora Stena Milera i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića održao, ali kako se dodaje, objavljeni snimak nepotpun i da ne odražava potpun razgovor i kontekst tih diskusija, te da ni u jednom trenutku Telekom Srbija ili bilo koji drugi entitet ili osoba nisu vršili ili pokušali da vrše bilo kakav pritisak na UG u vezi sa zaposlenjem Aleksandre Subotić.

„Junajted grupa se ne povinuje političkom uticaju bilo koje vrste. Aleksandra Subotić nije zaposlena kao član uredništva ni u jednoj novinskoj organizaciji Junajted grupe, niti je ikada bila član uredništva. Nedavni navodi u medijima da je gospođa Subotić deo uredništva su netačni. Gospođa Subotić radi u menadžment timu Junajted grupe i ostaje na svojoj poziciji. Gospodin Miler je u snimku izjavio da je neće otpustiti”, navodi se u saopštenju.

Aleksandra Subotić je generalna direktorka kompanije Junited medija, odgovorna za implementaciju strategije sadržaja Grupe od 2013. godine, stoji na sajtu te korporacije.

Prethodno je obavljala funkciju generalnog direktora kompanije za razvoj satelitske i kablovske mreže u Srbiji, koja je jedan od ključnih strateških partnera Grupe od 2002. godine. Subotić je aktivno radila na uspostavljanju međunarodne prodajne mreže DTH platforme Total TV, i bila je direktno odgovorna za prodaju, konceptualni dizajn i razvoj svetske OTT platforme Net TV Plus, stoji na sajtu Junajted grupe.

Portal Nova.rs objavio je, međutim, u četvrtak (28. avgusta) saznanje po kojem je novi direktor Junajted grupe Sten Miler odlučio da izvrši hitne promene u kompaniji Junajted medija i navodno imenovao 75-ogodišnjeg britanskog novinara Brent Sadlera kao glavnu osobu za medije u Srbiji.

Sadler, nekadašnji ratni izveštač CNN-a, svojevremeno je bio direktor uređivačkog kolegijuma N1, ali je napustio tu televiziju 2019. godine. Telekom Srbija ga je angažovao kao neformalnog savetnika pri pokretanju Juronjuza u Beogradu, a u međuvremenu posle njegovog odlaska sa N1, SNS funkcioneri, predvođeni Goranom Vesićem, isticali su njegovu „hrabrost“ da optuži Šolaka da utiče na program N1, stoji u tekstu.

Šta će biti sa N1?

Novinari i zaposleni medija Junajted grupe u Srbiji i dalje čekaju odgovore vlasnika, investicionog fonda BC Partners, na pitanje da li će mediji biti na prodaju i da li će uređivačka politika ostati slobodna.

To piše programski direktor N1 Igor Božić u autorskom tekstu za novi broj „Vremena“, koji je na kioscima od četvrtka (28. avgust).

Božić podseća da su BC Partners godinama većinski vlasnik Junajted grupe iako je gnev vlasti u Srbiji išao prema manjinskom vlasniku Draganu Šolaku.

No, kako piše, to nije uticalo na uređivačku politiku medija poput N1. Ali „krizno stanje“ i „ranjivost“ medija počeli su, dodaje Božić, kada je većinski vlasnik smenio Šolaka sa operativnih funkcija u junu.

On misli da režim žulja to što je N1 sa studentima i građanima na ulicama, što je program gledan, a portal čitan. I Evropa bi, piše Božić, mogla da se na vreme zapita da li Srbiji treba takav jedan slobodan medij.

„A vreme je krajnje. Ili će N1 ostati baš kakav je i do sada bio ili ga neće biti, jer naši ljudi nikada nisu pristajali na kompromise“, piše Božić.