Kako gubitaš poput GSP-a, koji će većinu novca dobijenog iz budžeta Beograda spiskati na plaćanje usluga privatnih prevoznika, može da kupi tramvaje vredne 188 miliona evra

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) raspisalo je tender za nabavku 85 novih tramvaja, ukupne vrednosti nešto veće od 20 milijarde dinara, odnosno 188 miliona evra.

GSP će nabaviti 85 tramvaja, što znači da će jedan, u proseku, koštati 259,6 miliona dinara, odnosno oko 2,2 miliona evra, piše Nova ekonomija.

Iako se, u skladu sa poslovanjem državnih firmi pod režimom Aleksandra Vučića, podrazumeva da je tender namešten za ponuđača po volji vlasti, podjednako značajno pitanje je odakle GSP-u novac za kupovinu, pošto je to preduzeće u veoma lošoj finansijskoj situiaciji.

Kritično finansijsko stanje GSP-a

Iako GSP nije zvanično bankrotirao, finansijsku situaciju u tom preduzeću sindikati i stručnjaci opisuju kao kritičnu.

Tako je krajem prošle godine predsednik sindikata „Centar – GSP Beograd“ Ivan Banković naveo je da će u budžetu Beograda za 2026. godinu biti izdvojeno više od 48 milijardi dinara za funkcionisanje javnog prevoza, ali da uprkos tome neće biti novca za razvoj mreže linija, kupovinu novih vozila i investiciona ulaganja.

Banković je tada upozorio da će više od 43 milijarde dinara, otići na plaćanje privatnih prevoznika, odnosno usluge po ugovoru.

Dodao je i da 2025. godine nisu ostvareni planovi za kupovinu 300 novih autobusa i 100 tramvaja i generalni remont 25 tramvaja španskog proizvođača CAF i podsetio da nije bilo nikakvih značajnih ulaganja u tramvajsku i trolejbusku infrastrukturu.

Gubici, zaduživanja i propali tenderi

Prema dostupnim podacima GSP je 2024. godinu završio sa gubitkom od oko 17,4 miliona evra, dok je akumulirani gubitak u proteklih pet godina dostigao približno 95 miliona evra.

Ukupne dugoročne finansijske obaveze preduzeća su krajem 2024. godine iznosile 84,5 miliona evra.

Osim toga, GSP se redovno zadužuje kod komercijalnih banaka kako bi isplatilo stare dugove.

Tokom 2025. godine poništeno je nekoliko tendera za nabavku novih autobusa zbog nepravilnosti, što je dovelo do toga da GSP u 2026. godinu ulazi sa zastarelim voznim parkom i neizvesnom obnovom.

Konačno, veliki broj linija, posebno prigradskih dodeljen je privatnim konzorcijumima, što sindikati vide kao slabljenje GSP-a u korist privatnog profita.

Enormni profit privatnika

Ivan Banković je upozorio i da je „izrazito zabrinjavajuće“ to što se „pod plaštom besplatnog prevoza još više linija dodeljuje uskom krugu privatnih firmi“.

Ukazao je da te firme prave enormni profit, dok se za to vreme GSP zadužuje novim kreditima svakog meseca. Naveo je da se ti krediti uzimaju da bi se isplatili zaostali dugovi.

Banković je upozorio da je u 2026. godini GSP predvideo rashod čak 188 autobusa i 15 tramvaja

„Umesto trošenja skoro milijardu dinara za besmislene nabavke novih softvera za izračunavanje intervala između dva vozila na liniji i softvera za navođenje trase kretanja vozila u slučaju vanrednih okolnosti, bilo bi svrsishodnije i jeftinije za građane kada bi se ceo sistem javnog prevoza Beograda stavio pod kapu jedne gradske kompanije“, naveo je Banković.

Za kraj, u kakvom haosu se nalazi javni gradski prevoz u Beogradu najbolje svedoči podataka da paralelno postoje Sekretarijat za javni prevoz, dva gradska komunalna preduzeća koja se bave javnim prevozom, 18 privatnih prevoznika i dve privatne firme koje pružaju usluge tehničke podrške sistemu upravljanja javnog prevoza.

